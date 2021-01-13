財經專家預測 「陸將變世界金融中心」

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

全球最大對沖基金橋水基金創始人雷．戴利奧日前表示，中國大陸將成為世界金融中心

據新華社報導，戴利奧在接受英國《金融時報》採訪時說，2020年對中國金融市場而言意義重大，新冠疫情危機凸顯中國經濟出色表現，促使大量投資流入中國。

戴利奧說，儘管目前中國的金融體系不如西方國家發達，但「中國已經擁有世界第二大資本市場，我認為中國最終將擁有世界金融中心地位。縱觀歷史，貿易大國最終都發展成為全球金融中心，並擁有全球儲備貨幣」。

戴利奧表示，他長期看好中國。中國經濟從疫情中恢復，其股票和債券被相繼納入有全球影響的金融指數中，這都增強了中國對外資的吸引力。許多分析人士和資金管理者認為，未來數年，國際投資者將繼續加大在中國的資產配置。

戴利奧認為，中國資本市場不僅規模擴大，表現也很好，當前世界對中國投資仍不足。他說，中國對橋水業務具有重要意義，未來橋水將更全面地打造其在中國的競爭優勢。

金融中心 疫情 資本市場

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