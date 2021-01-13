紙黃金 讓義烏出口逆勢增長
據浙江義烏海關12日消息，2020年，義烏海關共簽發各類原產地證書20.06萬份，貨值233.85億元（人民幣，下同），同比分別增長11.47%和0.22%。
其中，享受自貿協定優惠的原產地證書18.14萬份，貨值206.15億元，同比分別增長17.58%和2.37%，可為相關出口貨物減免約10.31億元的進口國關稅。
據中新社報導，原產地證書是出口貨物在進口國享受優惠關稅待遇的憑證，尤其是自貿協定優惠原產地證書，素有「紙黃金」之稱，在促進中國產品「走出去」和引導企業開拓新興市場方面的優勢日益凸顯。
2020年義烏市佰歷進出口有限公司申請1000多份中國—韓國自貿協定原產地證書，在進口國享受200多萬元關稅減讓，業務在疫情時不降反增。據悉，為進一步提升義烏企業自貿協定利用水準，義烏海關上線證書「智能審核」系統，大力推廣原產地證書自助列印，對簽證產品實施清單管理。
數據顯示，2020年1-11月，義烏市外貿進出口總值2859.9億元，同比增長6.9%。其中，出口2751.2億元，同比增長6.4%。上述同期，義烏對東協貿易快速增長，對東協進出口總值326.3億元，同比增長20.1%；對歐盟、韓國、日本分別進出口266.6億元、53.4億元、40.6億元，分別同比增長7.8%、116.4%、123.4%。
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