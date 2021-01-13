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華為:鴻蒙系統裝置衝4億台

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

華為消費者BG軟體部總裁王成錄昨（12）日在「2020科技風雲榜」上演講指出，2021年搭載鴻蒙OS華為自有設備保守估計將超過2億台，第三方的裝機量將達到1億台，因此，全年鴻蒙系統的硬體基本上有3到4億台。

「鴻蒙系統不是安卓的拷貝，也不是iOS的拷貝，它是真正面向未來IoT時代的一個全景操作系統。」澎湃新聞引述王成錄說，在未來真正的IoT到來的時候是需要這樣一個系統把底層充分地打通，鴻蒙邁出第一步，也是非常重要的一步。

王成錄表示，第三方採用鴻蒙OS的硬體設備，如白板、投影儀、電視機、電子本等，鴻蒙這套系統本身的出現，不是為了應對美國的制裁，華為做的一個替代的系統。

鴻蒙OS是華為打造的一款面向IoT時代的操作系統。去年12月16日，華為正式向手機開發者開放完整的HarmonyOS 2.0系統能力、API（應用開發接口），以及開發工具DevEco Studio等技術裝備，供開發者開發IoT的各種應用。

王成錄表示，全球智能手機的出貨量，從2018年開始微下降，2019年大概下降3%。2020年由於疫情的影響，整體下降得會更大一些，整個智慧手機的發貨量的不增長已經成為一個非常確定的事實。

同時，消費者使用手機的時長，從2018年開始也基本上穩定在4到5個小時。這些信息都表明，基於智能手機的移動互聯網產業的發展到一個非常重要的轉型期。

鴻蒙系統 疫情

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