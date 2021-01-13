iPhone 13傳在富士康打樣

蘋果新機iPhone 13傳出新動作，澎湃新聞昨（12）日引述消息稱，富士康深圳工廠部分生產線將進入iPhone 13打樣階段。據悉，手機外觀依舊保留「瀏海」且變得更短，預計下半年推出四款旗艦機。

一般來說，打樣分設計模組、修正、定型、量產，從打樣到量產所需流程約九個月。蘋果通常在每年9月發表新一代iPhone。

報導稱，消息人士指出，深圳觀瀾廠區部分生產線將陸續停產iPhone 12，鄭州工廠還會繼續生產iPhone 12，Pro系列深圳工廠也會生產。觀瀾廠區主要是研發加生產少量產品，通常研發完後會推廣到其他廠區生產。

目前iPhone系列生產主要是在富士康鄭州廠區，該廠區屬於富士康旗下數碼產品事業群（IDPBG）。富士康在陸擁有近百萬員工，據悉，為了鼓勵員工春節留守廠區工作，富士康鄭州和深圳廠區給春節留守員工加碼人民幣數千元的出勤獎金。

騰訊網報導，雖然iPhone手機螢幕上面那道「瀏海」令人詬病，但iPhone 13依舊保留「瀏海」且變得更短，外觀和iPhone 12並無太大差異。

新款iPhone 13有三大亮點，機身厚度將增加0.26公釐、瀏海更窄、鏡頭模組厚度增加變得更平整。

從大陸供應鏈得知，蘋果預計在今年秋季推出四款 iPhone 13旗艦機，外觀將延伸 iPhone 12系列設計，維持平整邊框外觀，在機身高度、寬度維持不變。

至於iPhone 13後置主鏡頭矩形模組會有不少變化，矩形模組高度會增加0.9 公釐，改用藍寶石玻璃覆蓋整個鏡頭模組，讓鏡頭不再凸起，較為平整，此設計也會用於今年款iPad Pro鏡頭模組上。