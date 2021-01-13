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高啟全曾效力 協助壯大

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

長江存儲是大陸發展記憶體產業的關鍵指標，大陸國家主席習近平於2018年4月26日，在紫光集團董事長兼長江存儲董事長趙偉國陪同下，參觀長江存儲位於武漢的生產線，更凸顯該公司的地位與重要性。

長江存儲與台灣頗有淵源，該公司是紫光集團收購武漢新芯部分股權後更名，後來邀請華亞科前董事長高啟全加入，擘劃記憶體發展方針，他去年從紫光集團全球執行副總裁職務退下來，但長江存儲並沒停下腳步，繼續往前邁進。

高啟全堅持建立自有技術及專利，長江存儲才能繼續往前走，高啟全在去年表示，他先前在紫光集團內，不僅要負責紫光記憶體的整體企畫，也是紫光旗下長江存儲的計畫師，他要求必須一步步把事情做好，建立自己擁有的專利與技術，達到一定水準後才開始擴充產能。

高啟全指出，雖然紫光內部一開始有其他不同意見，但後來依照他所言去做，證明他的做法是對的，事實證明，長江存儲後續技術獲得認可，也成為大陸少數技術獨立又非常成功的半導體大廠。

高啟全說，長江存儲的Xtacking關鍵技術及專利，是中國大陸工程師提出，與其他國際級NAND Flash大廠的技術和架構都不同，而這專利也成為長江存儲未來營運很重要的保護傘。

長江存儲的擴產，似乎比高啟全的預測還要快，日媒報導長江存儲的擴產目標如果能夠實現，將是近年來大陸在打造在地化半導體供應鏈上，邁出重要一步。

專利 半導體

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