聽新聞
test
0:00 / 0:00
三亞遊艇經濟 逆勢增長
據三亞海事局1月12日發布2020年遊艇相關統計數據，三亞市遊艇經濟在去年實現逆勢增長。
據中新社報導，統計顯示，2020年三亞新增登記遊艇139艘，同比增長27.7%，遊艇保有量達641艘。三亞海事局轄區遊艇產權交易市場活躍，全年二手遊艇所有權登記96宗，同比增長81%。 三亞優美自然環境和海南自貿港遊艇產業利好政策，吸引外地遊艇前來落戶，2020年三亞海事局辦理異地轉港登記43宗，同比增長148.3%。
如今在三亞，遊艇早已淡去昔日奢華標籤，進入大眾旅遊消費的菜單，遊客僅需花費數百元，便可乘坐遊艇出海兜風。
2020年三亞海事局在大陸首創遊艇等涉客船舶多證合一、遊艇登記一事通辦及遊艇一船一碼等多項的服務措施。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言