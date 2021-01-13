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三亞遊艇經濟 逆勢增長

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
三亞海事局發布2020年遊艇相關統計數據，表明三亞市遊艇經濟在去年實現逆勢增長。（中新社）
三亞海事局發布2020年遊艇相關統計數據，表明三亞市遊艇經濟在去年實現逆勢增長。（中新社）

據三亞海事局1月12日發布2020年遊艇相關統計數據，三亞市遊艇經濟在去年實現逆勢增長。　　

據中新社報導，統計顯示，2020年三亞新增登記遊艇139艘，同比增長27.7%，遊艇保有量達641艘。三亞海事局轄區遊艇產權交易市場活躍，全年二手遊艇所有權登記96宗，同比增長81%。　　三亞優美自然環境和海南自貿港遊艇產業利好政策，吸引外地遊艇前來落戶，2020年三亞海事局辦理異地轉港登記43宗，同比增長148.3%。

如今在三亞，遊艇早已淡去昔日奢華標籤，進入大眾旅遊消費的菜單，遊客僅需花費數百元，便可乘坐遊艇出海兜風。　　

2020年三亞海事局在大陸首創遊艇等涉客船舶多證合一、遊艇登記一事通辦及遊艇一船一碼等多項的服務措施。

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