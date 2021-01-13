陸水利建設投資7700億 創新高
據大陸水利部消息，2020年大陸水利建設落實投資創歷史新高，達到7700億元（人民幣，下同），為穩投資、保增長發揮了重要作用。
據新華社報導，在建設資金籌措方面，大陸水利部指導督促各地積極利用政府專項債券和銀行貸款，盡可能增加水利投資規模，對衝疫情影響。2020年大陸地方政府專項債券落實規模達1509億元，是2019年落實規模的近6倍。
大陸水利部門緊盯重大水利工程，2020年開工建設雄安新區防洪骨幹工程、湖南犬木塘水庫、重慶渝西水資源配置工程、吳淞江治理上海段、四川亭子口灌區等45項重大水利工程，開工數量為歷年之最，投資規模超過1700億元。
同時，大陸水利部門加快投資計畫執行進度，形成實物工程量，發揮有效投資拉動作用，扭轉受疫情、洪澇造成前三季度建設進度滯後的局面，到2020年11月趕上了往年正常水平。
大陸水利部相關負責人表示，今年是大陸「十四五」規劃開局之年，下一步水利部將會同各級水利部門，以重大水利工程、防洪薄弱環節建設為重點，加快水利工程建設，不斷提高流域、區域水安全保障水平，不斷發揮水利穩投資、保增長的重要作用。
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