白鶴灘左岸3號機組轉子 成功吊裝

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
由東方電機研製的白鶴灘水電站3號機組轉子，成功吊裝。圖／本報四川德陽傳真
由東方電機研製的白鶴灘水電站3號機組轉子，成功吊裝。圖／本報四川德陽傳真

近日，由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）研製的白鶴灘水電站3號機組轉子，成功吊裝。這是白鶴灘左岸吊裝完成的第3台百萬千瓦水電機組轉子。

轉子是水輪發電機組的核心部件，也是機組安裝過程中重量最大的部件，轉子吊裝是機組安裝最重要的標誌性節點。轉子的製造、安裝品質直接關係機組的安全、穩定、高效運行。東方電機研製的白鶴灘機組轉子，外圓直徑16.2米，最大高度4.1米，總重約2000噸。已吊裝完成的3台「東方」機組轉子，各項參數指標均優於精品標準要求。

2020年12月28日，白鶴灘水電站6號機組轉輪以「零配重」優異指標，順利通過靜平衡試驗驗收。東方電機白鶴灘項目團隊率先在工區復工複產，實現白鶴灘首台百萬千瓦水電機組轉輪吊裝、轉子吊裝目標，確保3台百萬千瓦水電機組轉子吊裝。

東方電機總部位於四川德陽。目前，由他們研製的白鶴灘機組技術難關全部突破，核心部件全部達到精品標準。接下來，東方電機還將全力以赴確保白鶴灘百萬千瓦機組部件「台台精品，件件一流」，實現首批機組按期投產發電目標。

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