擴大利用外資20條 四川發布實施

四川省經濟合作局12日在成都解讀《四川省人民政府關於進一步做好利用外資工作的實施意見》（實施意見）。這部共5部分、20條政策措施的《實施意見》，於近日正式發布實施，是四川首次以省政府名義推出的利用外資專門支持政策。 據中新社報導，《實施意見》從加大力度對外開放、投資促進、服務保障、權益保護、統籌協調5個方面出發，發揮成渝地區雙城經濟圈建設吸引外商投資作用，助力擴大外資規模、優化外資結構、提升外資質量。

《實施意見》進一步拓寬利用外資領域，提出「落實取消或放寬銀行業、證券業、保險業和汽車等製造業企業外資股比限制等規定」、「支持外商獨資設立專用車、新能源汽車、商用車製造企業」、「擴大電信、教育、衛生、金融等重點領域開放」；鼓勵外商投資四川重點產業，參與傳統產業改造升級以及城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、人工智能、工業互聯網等新型基礎設施建設。

《實施意見》全面梳理外商投資存在的堵點、難點，推出放寬外商投資准入、加強事中事後監管、全面推行資本項目收入支付便利化改革、推廣外國人工作和居留單一窗口等舉措。

《實施意見》還提出支持跨國公司來川設立大陸總部、區域總部或功能性總部機構，支持在川外商投資企業參與四川科學技術獎勵評選，支持外商以收購、兼併、重組等方式來川設立企業。 「隨著政策出台，希望更多台商朋友加大對四川投資力度。」大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長（西南西北片區區長）、成都市台灣同胞投資企業協會會長高錦樂表示，四川2400多家台灣企業在2020年實現普遍增長，期待更多台資企業赴川投資。

日中經協上海兼成都事務所所長伊藤智表示，產業升級、消費升級和總部經濟將是日本企業投資四川方向。 據介紹，2020年四川省新設外商投資企業（機構）842家，同比增長24.56%；合同外資120.39億美元，同比增長16.55%；新增落戶世界500強企業12家，累計達到364家。

《四川外商投資指引》也於當日發布，綜合展示四川投資環境及機遇，為投資者提供決策參考。