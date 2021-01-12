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聯想集團 計畫在科創板上市

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
聯想集團12日在港所發布公告，計畫在科創板上市。圖/聯想公告截圖
聯想集團12日在港所發布公告，計畫在科創板上市。圖/聯想公告截圖

聯想集團12日在港所發布公告，表示董事會已批准可能發行大陸存託憑證（CDR）、並向上海證券交易所科創板申請CDR上市及買賣的初步建議。

聯想集團微信公眾號報導，聯想集團董事長楊元慶指出，聯想集團一直以來植根中國，布局全球，相信宣布的回A股上市計畫，將有助於增強公司戰略與境內蓬勃發展的資本市場的緊密連接，提升大陸投資人投資聯想的便利性，從而進一步釋放聯想的價值，讓公司能夠以更大力度投資於科技創新、服務轉型和智慧化變革，更好推動各行各業的數位化、智慧化轉型升級。

楊元慶還表示，憑藉公司在卓越運營和全球資源、本地交付等方面的核心競爭優勢，聯想將牢牢把握數位化、智慧化變革的發展機遇，為社會、為股東創造長期可持續的回報。

公告指出，根據該建議，聯想集團擬發行新普通股，占公司經擴大後的已發行普通股股份總數不多於10%。所募得資金將用於技術、產品及解決方案的研發，相關產業戰略投資，及補充公司營運資金。

日前IDC發布全球個人電腦市場最新資料顯示，2020年全年全球個人電腦市場出貨量年增13.1%，其中第4季年增26.1%，達到9160萬台；前三大廠商中，聯想集團出貨量年增29%，排名保持全球第一，第4季全球市佔率上升至25.2%。

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