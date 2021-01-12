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南下資金淨流入港股逾港幣百億元 維持高檔

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導

今年銀行、保險機構等提前配置港股，1月11日，南下資金（滬市資金流入港股）當日實際淨買入達港幣194.8億元，創下港股通開通以來最高。12日又新增港幣逾107億元，顯示流入港股資金維持高檔。

Wind數據顯示，截至1月12日港股收盤，南下資金當日淨流入港幣107.5億元。其中，滬市港股通淨流入港幣37億元，深市港股通淨流入港幣70.4億元。

第一財經報導，據統計，2020年南向資金全年總計近人民幣7,000億元，是北上資金的三倍。目前，恆生AH股溢價指數高達138.35，遠高於2020年1月水平。

「A股回報在過去兩年全球居首，但港股的配置價值不可忽視，尤其是隨著中概股回港二次上市，加上優秀的新經濟公司在港股上市，讓港股生態更豐富，一些A股不具備的族群（物業、教育、醫藥公司等），給主動型基金提供了更多更好的選擇。」交銀國際龍騰核心增長基金投資經理李俊慧說。

南下資金強勁有望成為收窄A、H溢價的推動力，近期機構增持力度不減。據記者了解，部分銀行理財子公司的權益敞口中，港股約占50%；隨著保險資管機構等投資權限的放寬，相比起美股，港股也是首選。

港股 保險 人民幣

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