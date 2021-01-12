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大陸去年人民幣 貸款增近20兆元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸去年人民幣貸款增加19.6兆元，年增2.82兆元。百度圖庫
大陸去年人民幣貸款增加19.6兆元，年增2.82兆元。百度圖庫

中國人民銀行12日公布數據顯示，去年12月，人民幣貸款增加1.2兆元，年增人民幣1,170億元。去年全年人民幣貸款增加19.6兆元，年增2.82兆元。

中證網報導，數據顯示，12月人民幣貸款餘額172.75兆元，年增12.8%，增速與11月持平，比上年同期高0.5個百分點。

去年全年人民幣貸款增加19.63兆元，年增2.82兆元。分部門看，住戶貸款增加7.8兆元，其中，短期貸款增加1.9兆元，中長期貸款增加5.9兆元。

此外，企業單位貸款增加人民幣12.1兆元，其中，短期貸款增加2.3兆元，中長期貸款增加8.8兆元。

12月外幣貸款餘額8,672億美元，年增10.2%。全年外幣貸款增加802億美元，年增881億美元。12月，外幣貸款減少3,77億美元，年減300億美元。

人民幣 中國人民銀行

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