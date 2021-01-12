聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸媒：iPhone 13將在富士康深圳廠區打樣
年初蘋果手機有新動態，陸媒澎湃新聞12日引述消息指出，富士康深圳工廠部分生產線將進入iPhone 13第一階段打樣。
報導稱，一般來說，打樣分設計模塊、修正、定型、量產，從打樣到量產所需流程約九個月。蘋果通常在每年9月發表新一代iPhone，2020年因疫情導致供應鏈緊張，蘋果將iPhone 12全系列從發布到開賣橫跨三個月時間，相當罕見。
消息人士指出，深圳觀瀾廠區部分車間將陸續停產iPhone 12，鄭州工廠還會繼續生產iPhone 12，Pro系列深圳工廠也會生產。觀瀾廠區主要是研發加生產少量產品，一般研發完後會推廣到其他廠區生產。
目前iPhone系列生產主要是在富士康鄭州廠區，該廠區屬於富士康旗下數碼產品事業群（IDPBG）。
富士康在大陸擁有近百萬員工，據悉，為了鼓勵員工春節留守廠區工作，富士康鄭州和深圳廠區給春節留守員工開出人民幣數千元的出勤獎勵。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言