大陸新冠隔離者用無人機丟垃圾 網友看呆了
大陸有人因疫情隔離無法外出扔垃圾，想到用無人機扔垃圾！近日，遼寧大連一段無人機扔垃圾的短影音在網路上火了。無人機吊了一袋垃圾精準飛到戶外垃圾桶上方後，緩緩降落，再把垃圾袋投入垃圾桶內，之後返回，這波操作看呆了網友！
拍攝這段影音者就是扔垃圾的人，他是大連市金普新區海脈未來城社區的屋主唐強。
唐強說，他是一名機械工程師，平時最大的愛好就是研究無人機。這段時間受疫情影響，社區實行封閉管控，不能出門，他就在家擺弄他的無人機。
「不能出門，家裡的垃圾如何處理成了難題。放在屋內不衛生，就嘗試一下用無人機來扔垃圾，沒想到成功了。」
對於有網友求「教程」，唐強說，他住在6樓，用無人機的起落架將垃圾袋卡緊，之後通過遙控器來控制起落架升降，就是這樣將垃圾精準投放至垃圾桶內。為滿足一部分網友的好奇心，他還特地錄製了教程發到了網上。
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