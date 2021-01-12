大陸新冠隔離者用無人機丟垃圾 網友看呆了

大陸有人因疫情隔離無法外出扔垃圾，想到用無人機扔垃圾！近日，遼寧大連一段無人機扔垃圾的短影音在網路上火了。無人機吊了一袋垃圾精準飛到戶外垃圾桶上方後，緩緩降落，再把垃圾袋投入垃圾桶內，之後返回，這波操作看呆了網友！

拍攝這段影音者就是扔垃圾的人，他是大連市金普新區海脈未來城社區的屋主唐強。

唐強說，他是一名機械工程師，平時最大的愛好就是研究無人機。這段時間受疫情影響，社區實行封閉管控，不能出門，他就在家擺弄他的無人機。

「不能出門，家裡的垃圾如何處理成了難題。放在屋內不衛生，就嘗試一下用無人機來扔垃圾，沒想到成功了。」