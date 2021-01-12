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好消息！永裕興18號失聯14天 台船冒浪繫纜拖離暴風圈

大陸新冠隔離者用無人機丟垃圾 網友看呆了

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
被隔離的屋主用無人機精準投放垃圾袋於戶外垃圾桶內。（取自大陸微博）
被隔離的屋主用無人機精準投放垃圾袋於戶外垃圾桶內。（取自大陸微博）

大陸有人因疫情隔離無法外出扔垃圾，想到用無人機扔垃圾！近日，遼寧大連一段無人機扔垃圾的短影音在網路上火了。無人機吊了一袋垃圾精準飛到戶外垃圾桶上方後，緩緩降落，再把垃圾袋投入垃圾桶內，之後返回，這波操作看呆了網友！

拍攝這段影音者就是扔垃圾的人，他是大連市金普新區海脈未來城社區的屋主唐強。

唐強說，他是一名機械工程師，平時最大的愛好就是研究無人機。這段時間受疫情影響，社區實行封閉管控，不能出門，他就在家擺弄他的無人機。

「不能出門，家裡的垃圾如何處理成了難題。放在屋內不衛生，就嘗試一下用無人機來扔垃圾，沒想到成功了。」

對於有網友求「教程」，唐強說，他住在6樓，用無人機的起落架將垃圾袋卡緊，之後通過遙控器來控制起落架升降，就是這樣將垃圾精準投放至垃圾桶內。為滿足一部分網友的好奇心，他還特地錄製了教程發到了網上。

被隔離的高樓屋主用無人機吊掛垃圾袋飛往戶外「丟垃圾」。（取自大陸微博）
被隔離的高樓屋主用無人機吊掛垃圾袋飛往戶外「丟垃圾」。（取自大陸微博）

疫情

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