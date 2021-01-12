聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸媒：iPhone 13即將在富士康深圳廠區打樣
跨入2021年，有關新一代iPhone的消息逐漸「熱鬧」起來。陸媒報導，知情人士12日消息指出，富士康深圳工廠部分廠房即將進入iPhone 13打樣第一階段。
澎湃新聞報導，據了解，打樣一般分設計模型、修正、定型及量產，從打樣到量產一般是9個月。蘋果通常在每年9月發布新一代iPhone，去年由於疫情原因導致供應鏈緊張，蘋果將iPhone 12全系列從發表到發售橫跨了3個月的時間，實屬罕見。
上述知情人士透露，深圳觀瀾廠區部分廠房將陸續停產iPhone 12，鄭州工廠還會繼續生產iPhone 12 Pro系列，深圳工廠也會生產，觀瀾廠區主要是研發加生產少量產品，一般研發完後會推廣到其他廠區生產。
根據公開報導，目前iPhone系列生產主要是在富士康鄭州廠區，該廠區屬於富士康旗下數碼產品事業群（IDPBG）。
富士康在大陸擁有近百萬員工，富士康也鼓勵員工春節留守廠區工作，鄭州和深圳廠區給春節留守員工開出了數千元的出勤獎勵。
目前富士康尚未對此消息做出任何回應。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言