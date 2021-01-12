陸媒：iPhone 13即將在富士康深圳廠區打樣

跨入2021年，有關新一代iPhone的消息逐漸「熱鬧」起來。陸媒報導，知情人士12日消息指出，富士康深圳工廠部分廠房即將進入iPhone 13打樣第一階段。

澎湃新聞報導，據了解，打樣一般分設計模型、修正、定型及量產，從打樣到量產一般是9個月。蘋果通常在每年9月發布新一代iPhone，去年由於疫情原因導致供應鏈緊張，蘋果將iPhone 12全系列從發表到發售橫跨了3個月的時間，實屬罕見。

上述知情人士透露，深圳觀瀾廠區部分廠房將陸續停產iPhone 12，鄭州工廠還會繼續生產iPhone 12 Pro系列，深圳工廠也會生產，觀瀾廠區主要是研發加生產少量產品，一般研發完後會推廣到其他廠區生產。

根據公開報導，目前iPhone系列生產主要是在富士康鄭州廠區，該廠區屬於富士康旗下數碼產品事業群（IDPBG）。

富士康在大陸擁有近百萬員工，富士康也鼓勵員工春節留守廠區工作，鄭州和深圳廠區給春節留守員工開出了數千元的出勤獎勵。

目前富士康尚未對此消息做出任何回應。