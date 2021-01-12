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澳拒陸企收購當地企業 陸批投資問題政治化
澳洲以國家安全為由拒絕了大陸國企中國建築集團對澳洲建築承包巨頭Probuild的收購約定。大陸外交部發言人趙立堅12日對此回應，「這是澳洲政府將貿易、投資問題政治化，違背市場經濟原則和中澳自貿協定精神，對中國企業採取歧視性做法的最新例證，干擾了中澳務實合作的良好發展勢頭。」
路透報導，總部位於澳洲的建築承包商Probuild的大股東「南非Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd WBOJ.J」11日晚間繳交給約翰尼斯堡證交所的文件中顯示，得知澳洲外資收購監管機構將「以國家安全為由」拒絕其收購要約。
澳洲金融評論報報導，中建集團計畫斥資3億澳元收購WBHO持有Probuild的88%股份。
對此，趙立堅12日在大陸外交部的例行記者會上再次強調，中澳經貿投資合作的本質是互利雙贏。中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上開展對外合作，「任何將正常商業合作政治化，並以所謂『國家安全』為由進行政治干預的做法都是錯誤的。」希望澳方堅持開放市場、公平競爭的原則，為包括中國在內的各國企業提供公平、開放、非歧視的營商環境。
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