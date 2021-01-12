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野村預估 大陸去年12月出口增速超預期

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
野村預期大陸12月出口將為超出市場預期的18%年增率。（圖／取自新浪網）
野村預期大陸12月出口將為超出市場預期的18%年增率。（圖／取自新浪網）

投行野村發表報告指出，預期大陸本周稍後公布的12月分出口將為超出市場預期的18%年增率，亞洲出口在歐美受到變種新冠病毒疫情肆虐下仍展現強勢有其道理，且在未來數月仍可維持，但當歐美經濟於第二季在疫情受控下開始加速時，亞洲出口增速則可能開始轉弱。

路透報導，野村表示，亞洲出口強勢的第一個主要原因是，疫情對服務業的打擊較製造業嚴重得多，而服務業在全球最先進經濟體中占GDP最大比重，且與製造業相比，服務業的跨境交易較小。歐美對製造業成品的需求推動亞洲出口，且新一波疫情帶動了對個人防護裝備和電子產品（因在家工作的需要）的需求，而亞洲是這些需求商品的最大生產地。

另一個重要原因是病毒肆虐及社交距離增加以控制疫情，讓歐美製造業板塊出現供應瓶頸，只要當中幾個關件零組件供應受中斷，整個生產鏈就會減慢，這逼迫歐美國家更多地依賴亞洲的供應鏈，因後者仍相對良好地運作。此外，製造業產出價格壓力正在上升，這在美國尤其突出，情況並可能因美元貶值而加劇。

報告指出，該行對亞洲出口情況的評估與西方國家先前出現疫情的情況吻合，當歐美等地出現第一波疫情時，大陸的出口增長開始復甦，而在美國第二波疫情時，其他亞洲（除日本外）市場的出口也出現復甦。

不過，野村提到，當歐美國家廣泛接種疫苗並能成功控制疫情時（該行假設這將在今年第二季出現），歐美的供應瓶頸及對個人防護裝備與電子產品的需求均減少時，亞洲的商品出口增長動力可能會減緩。

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