恒生指數站穩28,000點 再創近1年新高

港股12日低開高走，恒生指數站穩28,000點，以全日高位點做收，連漲3個交易日，再創近1年新高。

進入2021年以來，港股開啟上漲模式，一舉突破28,000點關口，中資7個交易日瘋狂湧入港股近千億元。

截至12日收盤，恒指收報28,276點，上漲368點，漲幅1.32%，創去年1月以來新高。全日主板成交額為港幣1,990億元，較11日大幅減少近22%。

中資券商股及保險類股暴漲，光大證券上漲9.36%，招商證券上漲7.64%，中信證券上漲8.4%。中國太平上漲11.02%，中國人壽上漲6.93%，新華保險上漲7.45%。

在市場消息方面，據路透旗下媒體IFR報導，騰訊音樂考慮在香港二次上市。

瑞銀投資研究部中國策略主管劉鳴鏑預期，恒生指數今年目標介於28,500點至30,000點。

她表示，去年恒指成份股中，有18檔為收益，其中14檔收益高於5%。由於港股市場股票選擇多，相對於大陸流動性多但股票選擇少，令大陸投資人更有動力來港尋求估值更低，而回報相對高的股票，將有利恒指表現，因此近日有資金南下購入受美國禁令影響的中資電信股。

劉鳴鏑指出，恒指今年將會就成份股組成進行檢討，將減低恒指對金融和地產股的依賴，讓指數更具成長性。