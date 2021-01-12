滬指站上3,600點 成交額連續七日破人民幣兆元

滬深兩市12日強勁反彈大漲逾2%，成交額繼續保持在人民幣兆元以上，且已是連續7個交易日破兆。滬指更是在時隔五年，再度成功站上3,600點。

滬深兩市12日午後大漲，滬指突破3,600點。截至收盤，滬指漲2.18%，報收3,608點；深成指漲2.28%，報收15,460點；創業板指漲2.83%，報收3,180點。

Wind數據顯示，北向資金（外資）全天淨流入人民幣84.45億元，其中，滬股通淨流入39.87億元，深股通淨流入44.58億元。

國泰君安認為，指數震盪上漲，春季行情繼續看好。目前市場資金面非常充裕，元旦節後，公募基金發行異常火爆，居民儲蓄在加速向股市搬家。證監會也表明要引導居民儲蓄向投資轉化，大力發展公募基金。此外，北上資金也在持續淨流入。在充裕的資金支撐下，春季行情可繼續看好，回檔將帶來再次低吸機會。

粵開證券認為，市場經過年初連續上漲之後，指數上方空間壓縮，震盪的可能性也在增大。目前市場處於強勢震盪整理時期，但在流動性較為充裕、基本面預期向好的支撐下，未來市場連續大幅回落的機率較小。

光大證券指出，企業盈利復甦趨勢仍相對確定，且當前政策邊際收緊的力度較為溫和，因而市場仍有望保持震盪向上趨勢，投資人可關注結構性機會。

山西證券認為，中期來看，在政策相對寬鬆，外資持續流入和基本面向好的背景下，判斷指數將繼續整體呈震盪向上的走勢。就目前走勢和量價水準來看，市場依舊處於牛市狀態。

萬聯證券認為，在跨年後流動性相對充裕的背景下，市場對春季躁動預期較為一致，市場交易情緒明顯上升，在高成交額、高換手率的推動下，A股主要寬幅指數開年強勢上行。但值得注意的是，股指的快速攀升期間市場賺錢效應卻較差，部分業績穩定增長、行業處於順周期的龍頭標的估值處於歷史較高水準，預計短期內股價或將迎來調整。