快訊

吃飽不代表吃好！掌握這幾個關鍵，才算是「好好吃飯」

學測英文衝刺／五大類型一一破解 作文練手感穩住就贏

視訊雙城論壇等新聞 成2020年滬台交流十大新聞

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
2020年台北、上海雙城論壇首度以視訊方式進行，開幕式上，台北市長柯文哲（左二揮手者）等人，與上海市長龔正透過螢幕相互揮手致意。聯合報系資料照片
2020年台北、上海雙城論壇首度以視訊方式進行，開幕式上，台北市長柯文哲（左二揮手者）等人，與上海市長龔正透過螢幕相互揮手致意。聯合報系資料照片

上海市海峽兩岸交流促進會主辦的「2020年滬台交流十大新聞」評選活動，經過1個月的遴選和評選，以及綜合新聞專業評審和網友投票意見後，於12日揭曉評選結果，由「2020台北-上海城市論壇首次視訊連線舉行」等十條新聞，獲評為2020年滬台交流十大新聞。

除了視訊雙城論壇，其他上榜的新聞還有「上海台商踴躍捐款抗擊新冠，復工復產呈新氣象」、「上海台企蓬勃發展：第三屆進博會上海交易團首單簽約台企，上緯新材料成功登陸科創板」、「滬台孔廟首度『牽手』展現中華文化」、「涉台教育進學校 台灣作家莊奴歌詞作品傳唱滬上校園」。

以及「We愛·第四屆兩岸青年短片大賽在滬台兩地同步舉辦」、「日據時期台灣學生反殖民鬥爭圖文展在滬開幕」、「2020海峽兩岸新媒體產業發展研討會在滬舉行」、「上海啟動電競文化節 邀兩岸青年交流切磋」、「民間交流不斷線 上海台北『雲』上話重陽」。

主辦方表示，2020年是不平凡的一年，面對新型冠狀病毒肺炎疫情的衝擊，增添了兩岸往來的困難，但阻擋不了滬台交流的時代步伐，上海在堅持疫情防控的前提下，積極推動滬台交流繼續深入發展，這次評出的滬台交流十大新聞集中呈現了過去一年滬台兩地人民共克時艱，開闢新局，在各領域交流的豐碩成果。

主辦方認為，一段段視訊、一張張照片、一次次揮手、一幕幕感動，不管是面對著面的歡聚還是螢幕上的問候，滬台交流形式更添新意，兩地人民情誼愈發加深。

主辦方指出，十大新聞體現了上海堅持疫情防控和經濟社會發展兩手抓的大局意識，體現了上海服務台商台企拓展新通路新機遇、創新手段開闢滬台交流新局面的擔當意識，體現了災難面前，兩岸同胞血濃於水的骨肉親情，展示出大陸是廣大台商台胞最廣闊的發展空間，中華文化是兩岸人民堅韌的連結紐帶。

上海 疫情 台商

延伸閱讀

上海象棋賽 10日激戰

陸十四五期間 上海聚焦「3+6」產業體系

上海台青迎新 「雲相聚」飄年味

拼多多又出事！23歲員工家中跳樓亡 在長沙已買好回上海機票

相關新聞

滬指站上3,600點 成交額連續七日破人民幣兆元

滬深兩市12日強勁反彈大漲逾2%，成交額繼續保持在人民幣兆元以上，且已是連續7個交易日破兆。滬指更是在時隔五年，再度成功...

2020胡潤世界500強出爐：騰訊、阿里擠進前十

胡潤研究院12日發布《2020胡潤世界500強》，榜單顯示，蘋果以人民幣14兆元市值成為世界上最值錢企業，其次是微軟和亞...

3大美資行下架在港500產品 北水急補港股 受制裁中資股彈升

美國禁止國人投資華盛頓認為與中國軍方有關係的公司之後，三大投資銀行高盛集團、摩根史坦利（大摩）、摩根大通集團（小摩）的業...

華為恐告台積電？中國新規可罰「遵美禁令的第3方供應商」

中國商務部上周末發布「阻斷外國法律與措施不當域外適用」的行政法規，明確表示不承認損害主權的「長臂管轄」措施，如果在中國營...

陸智慧車製造商 小鵬汽車獲5家陸銀逾500億元授信

在美國上市且市值達350億美元的大陸電動汽車製造商小鵬汽車12日宣布，與廣東省五家銀行達成戰略合作，五家銀行將聯合向該公...

TCL科技去年盈利預增7成 將加大中尺寸業務投入

受益於LCD面板價格自第3季開始持續走強，TCL科技公告表示，2020年淨利潤預計將增長7成，推升TCL科技A股12日股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。