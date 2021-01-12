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TCL科技去年盈利預增7成 將加大中尺寸業務投入

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
TCL科技公告去年盈利預增7成 ，A股股價12日漲停。圖/新浪財經截圖
TCL科技公告去年盈利預增7成 ，A股股價12日漲停。圖/新浪財經截圖

受益於LCD面板價格自第3季開始持續走強，TCL科技公告表示，2020年淨利潤預計將增長7成，推升TCL科技A股12日股價飆至漲停，報人民幣8.6元。

上海財聯社報導，公司相關負責人表示，小尺寸業務受疫情及產能爬坡影響，預計收益與去年同期相比會出現下滑，但中尺寸業務在IT領域的競爭格局「還不錯」，預計會加大投入。

TCL科技11日晚間發布業績預告，2020年淨利潤為人民幣42到44.6億元，年增60%到70%。

對於公司業績增長原因，TCL科技表示，主要受益於2020年第3季以來，面板價格持續上漲，TCL華星滿產滿銷，營運效率保持業內領先，全年營收年增超過35%，淨利潤年增超140%，大尺寸業務淨利潤年增超6倍。

此外，報告期內TCL科技完成對天津中環電子信息集團100%股權的收購，第4季已納入合併報表範圍，也為公司貢獻收入。

TCL科技相關負責人表示，公司的小尺寸產線都在武漢，其中一條LTPS產線（T3）本來盈利不錯，但上半年受疫情影響，全年盈利可能會下降。另一條柔性LTPS-AMOLED產線（T4）則因目前還處於產能爬坡階段，折舊、營運等各方面的壓力比較大。

TCL科技透露，T4產線重點布局螢幕下照相、折疊、LTPO等差異化技術，並將在2021年具備每月45K的設備產能。

TCL科技中尺寸業務也受益於下游IT產品需求的持續釋放。以筆電市場為例，市調機構Strategy Analytics發布的數據顯示，受到遠端辦公需求的增加，2020第3季全球筆電出貨量年增34%；Omdia的最新研究顯示，2020年全球筆電出貨量將達到1.957億台，年增14.1%。

TCL科技也在2020年第3季報中提出，要「增強中尺寸產品的全生命周期能力，基於目前LTPS領域的筆電和平板優勢，以及電競、IWB等客戶資源，進一步豐富中尺寸產品結構。」

疫情 人民幣 上海

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