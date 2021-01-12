避風頭 京東數科變京東科技

京東集團昨（11）日宣布，將雲與AI業務併入京東數科公司後，正式成立京東科技子集團（簡稱「京東科技」），原京東數科CEO李婭雲，將出任京東科技子集團CEO。

這是在官方小貸新規出爐後，首個進行「變招」的網路巨頭。

第一財經日報報導，金融行業資深分析師王蓬博指出，整體宏觀的金融管控愈來愈嚴格，各平台的金融業務必須在監管的框架之內進行，更多地轉向科技對京東而言是勢在必行。

值得注意的是，京東數科已在去年9月向上交所科創板提交上市申請，並在9月30日閃電通過問詢，但直至目前，進度均停留在「已問詢」，沒有再進一步更新。部分行業人士認為，小貸新規過後，京東數科IPO也有很大機率會暫緩。

京東科技子集團成立後，藉由科技來淡化網路金融的印象，能否讓IPO案出現新曙光，受到外界關注。

去年11月，小貸新規限制了螞蟻集團，透過持牌小貸公司和聯合貸款計畫高槓桿放貸的模式，對螞蟻集團營收占比近四成的微貸業務（花唄、借唄）造成極大衝擊，直接導致螞蟻集團暫緩IPO。

新規的限制對於京東科技的前身「京東數科」，衝擊同樣巨大。

去年上半年，京東數科總營收人民幣103億元，其中京東金條和京東白條的科技服務收入分別貢獻人民幣26億元和18億元，占總營收超過四成。

而且，在上市靜默期，京東數科還曾因在短影片平台，投放的一系列廣告引發爭議，隨後又進行了一波不同尋常的「換帥」之舉。

當時京東宣布，京東數科原CEO陳生強，將出任京東數科副董事長及京東集團幕僚長，直接向京東集團CEO劉強東匯報；首席合規官李婭雲則接棒京東數科CEO。

有金融律師表示，「換帥」可能會影響後續IPO進程，「加上近期針對互聯網金融的監管口徑趨嚴，後續京東數科的上市，應該面臨非常大的困難。」