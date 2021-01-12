百度進軍電動車 台系鏈英業達受惠

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

百度進軍電動車，英業達受惠最大，由於英業達此前就攜手百度合作電動車的電子控制單元（ECU），以及先進駕駛輔助系統（ADAS）等產品，汽車電子將增添英業達新的成長力道。

英業達表示，以後的汽車或電動車裡面，必須電腦運算能力，以及通訊能力要夠強，目前的汽車是使用好多個處理器在控制，以後的汽車，就會像目前的特斯拉一樣，有一個中央的ECU，英業達已經在做ECU的產品。

英業達指出，在中國大陸的汽車市場，英業達是與百度與阿里巴巴等雲端服務供應商龍頭合作，至於在歐洲市場，則是與英特爾合作，因為很多汽車大廠都在歐洲，未來包括電動車與自駕車等市場相當看好，英業達因為技術能力夠，會做汽車裡面的電腦運算產品，將可望增添新的成長力道。

英業達董事長卓桐華就是最早在台灣做汽車電子的工程師，以前的汽車電子，只有巡航控制系統，不過，只有定速功能，現在的ADAS，除了可以定速，還能加速、煞車等，增加了很多新的功能，由於這些新功能，都需要電腦運算，使得英業達未來在ADAS與ECU等出貨量看俏。

展望2021年，英業達認為，由於零組件供應吃緊影響，去年第4季部分訂單遞延至今年第1季出貨，因此，第1季筆電出貨衰退幅度將較往年衰退超過兩成收斂，第1季有機會淡季不淡。

至於伺服器方面，由於英特爾新平台TigerLake與IceLake，目前正在進行平台轉換，動能將放緩影響，隨著第2季新平台陸續推出後，伺服器動能將回溫，持續看好雲端伺服器的成長。

百度 特斯拉

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