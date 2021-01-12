百度宣布正式成立百度汽車公司，進軍智能電動汽車產業，製造方面將與吉利控股集團合作，雙方將基於吉利最新研發的浩瀚SEA智能進化體驗架構，在智能汽車製造相關領域展開緊密合作，共同打造下一代智能汽車。

百度董事長李彥宏表示，中國已成為全球最大的電動汽車市場，百度看到，電動汽車消費者正在要求下一代汽車更加智能化，百度與吉利控股集團的合作將為未來發展乘用車業務鋪平道路。

中國經營報報導，其實百度很早就涉足汽車領域，不過一直以來都是圍繞自動駕駛技術在發展。

2013年百度就成立了深度學習研究院，2015年百度成立自動駕駛事業部，2016年11月在烏鎮世界物聯網大會上，百度18輛不同型號的無人駕駛汽車亮相；2017年百度公布Apollo自動駕駛系統，打破過去分級標準的限制。

總部位於杭州的浙江吉利控股集團旗下擁有沃爾沃汽車（Volvo，富豪汽車），是中國最大的汽車企業之一，其國際業務正在不斷擴張。

星島網報導，新組建的百度汽車公司將面向乘用車市場，讓用戶購買到更極致的智能電動汽車。

百度汽車公司將著眼於智能汽車的設計研發、生產製造、銷售服務全產業鏈，傳承百度強大的人工智能、互聯網科技基因，利用百度Apollo領先的自動駕駛能力，發揮在汽車智能化領域長達八年的經驗優勢，重塑智能汽車產品形態，成為智能出行時代的變革者。

新組建的百度智能汽車公司將側重小客車市場，以旗下現有的人工智能、Apollo自動駕駛、小度車載、百度地圖等核心技術全面賦能汽車公司，支持其快速成長。

與此同時，吉利方面也宣布，浙江吉利控股集團宣布與百度組建智能電動汽車公司，成為百度電動汽車公司的戰略合作夥伴。

網易新聞報導，業內人士分析，押寶AI智能的百度已經沒有退路，百度雖然在公司管理層面存在著一定的問題，但是獨立於母公司運營的百度汽車公司或許是新的試驗。

由於吉利的戰略入股，對於雙方都將是一次的新的嘗試，吉利在自動駕駛領域率領著沃爾沃汽車、領克和Luminar開創了路線一，而引入百度則是嘗試路線二。