聽新聞
test
0:00 / 0:00

食品漲價影響 2020陸CPI漲2.5%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸國家統計局11日公布數據顯示，2020年12月，大陸居民消費價格（CPI）同比上漲0.2%，同比由負轉正。圖為成都一超市購物的市民。（中新社）
大陸國家統計局11日公布數據顯示，2020年12月，大陸居民消費價格（CPI）同比上漲0.2%，同比由負轉正。圖為成都一超市購物的市民。（中新社）

大陸國家統計局11日公布，2020年全年，大陸居民消費價格（CPI）比上年上漲2.5%，漲幅較2019年縮小0.4個百分點。

中新社報導，在2020年政府工作報告中，大陸官方設定的全年居民消費價格漲幅預期目標為「3.5%左右」。大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，去年12月份，大陸居民消費需求持續增長，同時受特殊天氣以及成本上升影響，CPI由降轉漲。

從同比看，CPI由上月下降0.5%轉為上漲0.2%。其中，食品價格由上月下降2.0%轉為上漲1.2%，影響CPI上漲約0.26個百分點。非食品價格由上月下降0.1%轉為持平。

食品中，牛肉和羊肉價格均上漲4.6%，漲幅均有擴大；豬肉價格下降1.3%，降幅收窄11.2個百分點；雞蛋、雞肉和鴨肉價格分別下降11.9%、13.5%和9.2%，降幅均有收窄。

從環比看，CPI由上月下降0.6%轉為上漲0.7%。其中，食品價格由上月下降2.4%轉為上漲2.8%，影響CPI上漲約0.62個百分點。食品中，受持續低溫天氣影響，鮮菜、鮮果的生產和儲運成本增加，價格分別上漲8.5%和3.5%。

植信投資研究院分析，2020年大陸CPI同比一度高企主要受到去年豬肉價格快速拔高的翹尾影響，但疫情衝擊帶來的需求不足仍有體現。

2021年豬肉價格在供給回升及基數效應的雙重作用下同比回落，將會對整體價格形成較長時間的負向拉動，消費價格將在新的供需平衡間取得結構性調整。

CPI

延伸閱讀

騰訊：任天堂Switch截至去年底 大陸出貨量達100萬台

大陸台胞接種新冠疫苗流程公布 打後須留觀半小時

任天堂攜騰訊進軍大陸有成 Switch出貨量破百萬台

大陸首家全外資第三方支付 PayPal拿下

相關新聞

2020跌1.8% 陸PPI可望年內轉正

大陸國家統計局11日公布，2020年12月份，中國大陸工業生產者出廠價格指數（PPI）同比下降0.4%，降幅比上月收窄1...

百度成立電動車公司

百度宣布正式成立百度汽車公司，進軍智能電動汽車產業，製造方面將與吉利控股集團合作，雙方將基於吉利最新研發的浩瀚SEA智能...

螞蟻將重組消費信貸業務

螞蟻集團據報正計劃重組其龐大的消費信貸業務，日本媒體引述知情人士透露，該集團將按照中國監管層的要求，在金融控股公司架構下...

食品漲價影響 2020陸CPI漲2.5%

大陸國家統計局11日公布，2020年全年，大陸居民消費價格（CPI）比上年上漲2.5%，漲幅較2019年縮小0.4個百分...

大陸5G手機 去年出貨1.63億部

2020年1至12月，中國大陸市場5G手機出貨量達到1.63億部，占同期全部手機出貨量的52.9%。

航天科技轉化 打造水杯充電器

保溫杯、充電寶，兩個風馬牛不相及的事物碰撞在一起，會擦出怎樣的火花？中國大陸的航天專家以現有充電寶技術為原型，通過航天領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。