食品漲價影響 2020陸CPI漲2.5%

大陸國家統計局11日公布，2020年全年，大陸居民消費價格（CPI）比上年上漲2.5%，漲幅較2019年縮小0.4個百分點。

中新社報導，在2020年政府工作報告中，大陸官方設定的全年居民消費價格漲幅預期目標為「3.5%左右」。大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，去年12月份，大陸居民消費需求持續增長，同時受特殊天氣以及成本上升影響，CPI由降轉漲。

從同比看，CPI由上月下降0.5%轉為上漲0.2%。其中，食品價格由上月下降2.0%轉為上漲1.2%，影響CPI上漲約0.26個百分點。非食品價格由上月下降0.1%轉為持平。

食品中，牛肉和羊肉價格均上漲4.6%，漲幅均有擴大；豬肉價格下降1.3%，降幅收窄11.2個百分點；雞蛋、雞肉和鴨肉價格分別下降11.9%、13.5%和9.2%，降幅均有收窄。

從環比看，CPI由上月下降0.6%轉為上漲0.7%。其中，食品價格由上月下降2.4%轉為上漲2.8%，影響CPI上漲約0.62個百分點。食品中，受持續低溫天氣影響，鮮菜、鮮果的生產和儲運成本增加，價格分別上漲8.5%和3.5%。

植信投資研究院分析，2020年大陸CPI同比一度高企主要受到去年豬肉價格快速拔高的翹尾影響，但疫情衝擊帶來的需求不足仍有體現。

2021年豬肉價格在供給回升及基數效應的雙重作用下同比回落，將會對整體價格形成較長時間的負向拉動，消費價格將在新的供需平衡間取得結構性調整。