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特斯拉在陸募設計總監

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導

據知情消息人士表示，特斯拉正在中國大陸招募設計總監，這是該公司在上海或北京開設「全功能」工作室、設計專門為中國大陸消費者量身訂做電動汽車所做出的努力。

路透報導，上述消息人士指出，特斯拉人力資源經理以及幾家獵頭過去4個月一直在該行業尋找合適的人選。他們補充，特斯拉在尋找具有20年或以上工作經驗的「雙重文化」人選，既了解大陸消費者口味，還可以彌補中美之間的差異。

消息人士還說，特斯拉全球總設計師Franz von Holzhausen面試了幾位候選人，但尚不清楚該公司和獵頭接洽了多少潛在候選人。

特斯拉此次行動與創辦人兼CEO馬斯克去年初的表態相符。他在上海的一次媒體活動上說：「我們認為，打造一個中國設計和工程中心，真正在中國設計一款面向全球消費者的原創車型是超級酷的，我認為，這將是非常令人興奮的。」

特斯拉的大陸工作室可能也會負責執行對大陸消費者品味的研究，並致力於預計將在特斯拉上海廠組裝生產的車子。消息人士說，他們希望讓車子的設計在很大程度上能夠更傾向中國大陸，他們在當地成立了一個主要生產地點，而且也已賣出很多電動汽車，但特斯拉似乎打算在那裡扎根，該名人士表示，這個努力可能讓特斯拉中國更具獨立性。

兩名消息人士認為，一種可能的「中國專屬」車款是低成本車型，如馬斯克在去年9月電池日大會曾經提到過的2萬5千美元電動車。據業界這樣的價格可能是緊湊型車款，比特斯拉Model 3更小。

特斯拉 上海

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