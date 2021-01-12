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楊政諭引蓮花苗 助力鄉村振興

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
楊政諭下蓮田，察看蓮花生長。圖／本報湖北武漢傳真
楊政諭下蓮田，察看蓮花生長。圖／本報湖北武漢傳真

一片蓮葉，聯繫起台灣官田區與湖北官田村。台商楊政諭出生於台灣宜蘭，祖籍湖北黃岡；2002年回湖北家鄉與母親一同打拚。作為二代台商，家族企業在台灣從事多年蓮花種植業，種植地在台南官田區。楊正諭說：「那裡的蓮花是全台灣最美的！」

2019年，楊政諭發現家鄉湖北梁子湖畔的官田村。官田村是省級貧困村，但生態優美，民風淳樸，急需引入好產業，實現脫貧。

2019年3月15日，官田蓮花灣破土動工；4月30日，首批來自台灣官田的九品香蓮蓮花苗成功落地種植。目前，蓮花灣園區建設一期已基本完成，占地112.5畝，安置了三分之二的村民就業。

「香遠益清，亭亭淨植」的蓮花，對生長環境要求很高。雖然官田村生態條件優越，但要完全適合蓮花種植，還需要生態方面的涵養。

楊正諭說：「其實傳統農業對土地都會有不同程度的破壞，而我們的蓮花種植卻沒有這方面的危險；我們都在努力地改善水質，使其更加適合蓮花種植。」

園區採取「台灣現代精緻農業技術+觀光工廠」運營模式，目前已經成為「鄉村振興旅遊扶貧」的示範點。

楊正諭表示，如果後期再把文旅開發、配套民宿業發展好，估計能刺激一波青年返鄉興業。通過恢復生態，建立村級文旅IP，他希望能夠讓村裡那些在外打工的遊子，重新對家鄉產生自豪感。

台商 觀光工廠 扶貧

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