暖遊子心 長三角「速成」年夜飯走俏

小家庭式「大菜」、半成品菜、「快手菜」……春節將近，大陸長三角地區「速成」年夜飯走俏，逐漸進入預定和熱銷高峰。

中新社報導，目前大陸本土疫情呈零星散發和局部聚集性疫情交織疊加態勢。北京、天津、上海、河北等20多個省市倡議就地過春節。如何讓不返鄉、不遠行的民眾就地吃上好做又好吃的暖心年夜飯，眾多餐飲商家、新零售店各自拿出招數。

盒馬工坊南京地區負責人蔣軍表示，今年盒馬為就地過年的家庭首次推出了適合4人至6人規模的「小家庭年夜飯」，以熱菜、半成品菜為主。「不返鄉的消費者無需預訂酒席、外出用餐，在家簡單操作就能吃上年夜飯。線上也推出了全國各地年菜，為人們帶來家鄉的年貨」。

「今年我們開發了港式佛跳牆、花膠雞，海南文昌椰子雞，老北京羊蝎子火鍋，本幫八寶鴨，川式沸騰牛蛙等近百種各地風味的『快手菜』，鼓勵市民在家享用團圓飯。留守長三角的異鄉人在家就能吃到故鄉的年味。」叮咚買菜副總裁熊衛在受訪時表示。

「水果生鮮產品不易囤貨。今年我們『春節不打烊』，以水果生鮮一站購，實行門店自提或上門配送品質蔬菜、肉禽蛋奶、米麵糧油等高品質生鮮食材。」百果園集團大生鮮事業部總經理孫鵬說。

江蘇省餐飲行業協會執行會長于學榮觀察到，今年長三角很多飯店、餐飲連鎖店結合去年春節的戰「疫」經驗，提前應對。古南都、金陵飯店、小廚娘、南京大牌檔等推出了「一桌餐」年菜禮盒速成品，消費者經微波爐加熱，就可做成一大桌年菜。

于學榮表示，很多餐飲企業結合小家庭的用餐特點，把「老字號」菜品做小做精，減少浪費；加大和配送平台合作，送菜到家。