2020跌1.8% 陸PPI可望年內轉正

大陸國家統計局11日公布，2020年12月份，中國大陸工業生產者出廠價格指數（PPI）同比下降0.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點。2020年全年，中國大陸PPI比上年下降1.8%。

中新社報導，談及中國大陸PPI持續改善的原因，中國民生銀行首席研究員溫彬分析稱，一方面，12月份國際大宗商品價格延續上漲態勢，石油價格也有明顯回升；另一方面，中國大陸國內經濟持續復甦，需求回暖帶動出廠價格回升，對PPI形成貢獻。

大陸官方披露的數據亦反映出上述趨勢。從同比看，12月份PPI中，生產資料價格下降0.5%，降幅收窄1.3個百分點；生活資料價格下降0.4%，降幅收窄0.4個百分點。

主要行業中，價格漲幅擴大的有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲8.3%，擴大4.2個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲5.0%，擴大3.0個百分點。價格降幅收窄的有石油和天然氣開採業，下降27.0%，收窄2.8個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降12.5%，收窄3.8個百分點。

從環比看，12月份，PPI上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。其中，生產資料價格上漲1.4%，漲幅擴大0.7個百分點；生活資料價格上漲0.1%，漲幅與上月相同。

主要行業中，受國際原油價格上漲等因素影響，石油和天然氣開採業價格，石油、煤炭及其他燃料加工業價格，化學原料和化學製品製造業價格漲幅均有所擴大，合計影響PPI上漲約0.37個百分點。由於年底氣溫較常年同期偏低，供暖需求快速增加，帶動燃氣生產和供應業價格、煤炭開採和洗選業價格漲幅亦出現擴大。

展望後續走勢，溫彬指出，當前PPI降幅大幅收窄已臨近轉正，與預期方向基本一致。隨著中國大陸經濟持續復甦向好，企業信心和經營逐漸改善，有效需求進一步提升，油價大概率回升，PPI也將逐漸修復，預計年內即將轉正。