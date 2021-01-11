陸OLED電視面板出貨量 今年將達700萬到800萬片

LG Display（LGD）11日CES 2021線上展會期間宣布，預計2021年OLED電視面板的出貨量將達700到800萬片，今年將新增83、42吋產品，還規劃增加中尺寸產品搶佔移動等市場。

第一財經日報報導，在CES 2021上，LGD展出了77吋次世代的OLED電視面板，採用新開發的有機發光器件，使OLED面板發光效率比原來提高約20%。今年將在高階OLED電視中使用，並逐漸應用到其他產品。

OLED電視面板原有88、77、65、55、48吋等尺寸，LGD今年將新增83、42吋OLED電視面板，未來還規劃增加20到30吋的中型產品線，以搶佔遊戲、出行移動與個人用顯示市場。

今年對OLED電視來說，最大的挑戰來自於Mini LED背光液晶電視，透過更精細的背光控制來提升清晰度；LGD表示，8K OLED電視可精密控制約3300萬個畫素，讓畫質更自然真實。

此外，LGD還推出超薄、面板自發聲的Film CSO（超薄電影音效OLED）等差別化產品，48吋可彎曲CSO使遊戲玩家更有沉浸感，透明、可捲曲、可彎曲的OLED電視面板也是推廣重點。

2020年的疫情影響了處於高端市場的OLED電視面板的需求，但小米、華為等新興電視品牌為了跳出彩電價格戰，也加入了OLED電視陣營，2020年OLED電視面板的出貨量為450萬片。

展望2021年，LGD預計OLED電視面板的出貨量將達到700萬到800萬片；而索尼在CES 2021前夕的電視新品發佈會上，展出的5款新品中有2款是OLED電視， 4K OLED電視增加了83吋產品。

目前LGD是全球唯一的大尺寸OLED電視面板的供應商，不過大陸面板企業也正積極布局這一領域，TCL華星將在CES 2021線上展中展出全球首款17吋列印式OLED卷軸螢幕，讓攜帶更輕便。

Omdia中國區研究總監張兵分析，過去OLED電視出貨受限於上游OLED電視面板的供應，今年LGD廣州8.5代OLED面板工廠產能將全面釋放，使OLED電視面板出貨量大幅增長。

除了OLED電視，LG今年也會推出MiniLED背光液晶電視QNED，張兵認為，Mini LED背光液晶電視雖然背光分區更精細，但畢竟沒達到畫素級別，因此它將與OLED一起豐富高階電視的層次。