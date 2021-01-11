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百名包機乘客不戴口罩開派對 國航：正核查

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
大陸網友爆料蔚來百名車主日前從深圳包機到成都參加新車發布活動，車友們未戴口罩在機艙內唱歌、彈吉他。圖/星島日報
大陸網友爆料蔚來百名車主日前從深圳包機到成都參加新車發布活動，車友們未戴口罩在機艙內唱歌、彈吉他。圖/星島日報

大陸一名網友發布一段影片，爆料蔚來百名車主日前從深圳包機到成都參加新車發布活動，飛機起飛後，車友們未戴口罩在機艙內唱歌、彈吉他，還開起了「空中演唱會」，中國國際航空公司工作人員11日表示，這樣的行為肯定是不允許的，目前已就該事件上報公司核實。

星島日報報導，蔚來汽車在9日舉行的「NIO Day 2020」上，發布了首款搭載全新自動駕駛技術的旗艦轎車ET7，並開啟預定，新車補貼前起售價為人民幣44.8萬元，BaaS方案補貼前起售價為人民幣37.8萬元，計畫於2022年第1季交付。

不少大陸網友表示不遵守疫情防控規定，而且嚴重影響飛行安全，應該嚴查，「這麼多人，萬一有人攜帶病毒那也太可怕了......膽子真大啊！」、「這些人隔離了麼，別害成都。」

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