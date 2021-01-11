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百名包機乘客不戴口罩開派對 國航：正核查
大陸一名網友發布一段影片，爆料蔚來百名車主日前從深圳包機到成都參加新車發布活動，飛機起飛後，車友們未戴口罩在機艙內唱歌、彈吉他，還開起了「空中演唱會」，中國國際航空公司工作人員11日表示，這樣的行為肯定是不允許的，目前已就該事件上報公司核實。
星島日報報導，蔚來汽車在9日舉行的「NIO Day 2020」上，發布了首款搭載全新自動駕駛技術的旗艦轎車ET7，並開啟預定，新車補貼前起售價為人民幣44.8萬元，BaaS方案補貼前起售價為人民幣37.8萬元，計畫於2022年第1季交付。
不少大陸網友表示不遵守疫情防控規定，而且嚴重影響飛行安全，應該嚴查，「這麼多人，萬一有人攜帶病毒那也太可怕了......膽子真大啊！」、「這些人隔離了麼，別害成都。」
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