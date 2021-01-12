海南免稅店 去年銷售破320億

大陸海南2020年離島免稅新政成效非常明顯，全年免稅店實際銷售額超過320億元（人民幣，下同）。

香港中通社報導，海南自貿港離島免稅新政自2020年7月1日實施至12月31日，日均銷售額超1.2億元，同比增長2倍多。在海南接待旅客數量同比下降2成情況下，免稅店完成全年銷售額比前年翻番、達到300億元目標。

據海南官方數據，2020年1月1日至12月28日，海南四家離島免稅店總銷售額（含有稅）322.2億元，同比增長128%。其中，免稅銷售272.1億元，同比增長102%；購物人數522.2萬人次，同比增長30%；購物件數3088.4萬件，同比增長69%。3088萬件免稅品，若是大多採用郵遞方式，料能帶動龐大的快遞業務。

2021年海南離島免稅購物政策將通過增加主體完善免稅店布局、改進提貨方式等，增加離島免稅購物的體驗感。在新設免稅店方面，大陸四部委此前批准海南省新開設6家離島免稅店，目前海南已有5家市場主體、10家免稅店。

6家新店中，位於三亞的3家離島免稅店已在去年12月30日開業，分別是海旅免稅城、中服三亞國際免稅購物公園和三亞鳳凰機場免稅店；位於海口的3家也計畫在近期開業，分別是日月廣場的海控全球精品（海口）免稅城、觀瀾湖新城的深免海口觀瀾湖免稅購物城和海口美蘭機場二期免稅店。

在提貨方式方面，海南省正和大陸財政部、海關總署等部門研究作出調整。海南省商務廳廳長陳希近日透露，今年該省將推動離島免稅「郵寄送達」「本島居民返島提取」等措施盡快落地。