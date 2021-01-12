航天科技轉化 打造水杯充電器

保溫杯、充電寶，兩個風馬牛不相及的事物碰撞在一起，會擦出怎樣的火花？中國大陸的航天專家以現有充電寶技術為原型，通過航天領域高性能熱電轉化技術，經民用轉化，打造了一款水杯型手機充電器。

新華社報導，熱電設備由可將溫差轉換為電能的材料製成。在航天領域，熱電設備可收集多餘的熱量並產生電能，替代航天器上的電池。中國大陸科學家希望利用這種太空熱電技術來改善人們的日常生活。

中國運載火箭技術研究院的研究人員已開發出一種裝有熱電芯片的保溫杯，它可將100攝氏度水溫產生的熱量轉化為電能，為智能手機充電。

說起研發初衷，首席研究員馬偉說，人們對手機的需求愈來愈多，但也經常面臨出行時無法及時充電的問題。這款採用充電寶與水杯一體化設計的產品，可讓熱水成為「電源」。

在研究員提供的一段演示影片中，熱電芯片嵌入在水杯的杯蓋中，杯蓋上帶有USB充電端口。當研究人員通過數據線將一部iPhone手機連接到杯蓋時，手機螢幕上的電池圖標立即變為綠色，中間的閃電標誌表明手機正在充電中。

「我們發現，將300至500毫升的沸水倒入杯中後，水杯可為手機持續提供20至30分鐘的電量。」研究團隊成員盛江說。這個保溫杯還可為筆記本電腦、相機和其他低功耗家用電器充電。

研究人員正在尋求與企業合作將產品推向市場，預估價格在150至200元人民幣。

因為嵌入熱電芯片，導致這款保溫杯比市場上相同大小的產品重約200克。但盛江說，研究人員選用航天器上常用的一款輕質隔熱材料做容器，替代常見的不銹鋼保溫膽，如此可減輕水杯50克到100克的重量，方便消費者攜帶。

盛江還強調了保溫杯的安全性，表示水杯的發電電壓低於人體安全電壓，安全可靠，不會出現傳統充電器因過熱、暴曬短路等引發的爆炸風險。