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大陸5G手機 去年出貨1.63億部

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

2020年1至12月，中國大陸市場5G手機出貨量達到1.63億部，占同期全部手機出貨量的52.9%。

中新社報導，據11日中國信息通信研究院發布數據，2020年12月，大陸市場5G手機出貨量1820萬部，占同期手機出貨量的68.4%；上市5G新機型19款，占同期手機上市新機型的42.2%。5G手機滲透率逐步增加。

整體手機市場呈現下降趨勢。2020年12月，大陸國內手機市場總體出貨量2659.5萬部，同比下降12.6%；1至12月，大陸國內手機市場總體出貨量累計3.08億部，同比下降20.8%。

數據顯示，1至12月，大陸國產品牌手機出貨量累計2.70億部，同比下降23.5%，占同期手機出貨量87.5%；上市新機型累計413款，同比下降18.7%，占同期手機上市新機型數量89.4%。

市場研究公司IDC（國際數據公司）近日發布2021年大陸智能手機市場10大預測認為，2021年大陸市場智能手機出貨量將同比增長4.6%，市場規模上升至3.4億台；40%的手機用戶將切換為5G手機，其中約7成以上存在於一二三線城市。

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