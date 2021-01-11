習近平：有力有序推進創新攻關「揭榜掛帥」

大陸國家主席習近平11日表示，構建新發展格局最本質的特徵是實現高水準的自立自強，必須更強調自主創新，全面加強對科技創新的部署，集合優勢資源，有力有序推進創新攻關的「揭榜掛帥」體制機制，加強創新鏈和產業鏈對接。

新華社報導，習近平在省部級主要領導幹部專題研討班開班式上發表重要講話時指出，構建新發展格局的關鍵在於經濟循環的暢通無阻，必須堅持深化供給側結構性改革這條主線，繼續完成「三去一降一補」（去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板）的重要任務，全面優化升級產業結構，提升創新能力、競爭力和綜合實力，增強供給體系的韌性。

習近平提到，要建立起擴大內需的有效制度，釋放內需潛力，加快培育完整內需體系，加強需求側管理，擴大居民消費，提升消費層次，使建設超大規模的國內市場成為一個可持續的歷史過程。

習近平指出，構建新發展格局，實行高水準對外開放，必須具備強大的國內經濟循環體系和穩固的基本盤。要塑造參與國際合作和競爭新優勢，重視以國際循環提升國內大循環效率和水準，改善大陸生產要素品質和配置水準，推動產業轉型升級。

習近平強調，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，是「十四五」規劃提出的一項關係大陸發展全域的重大戰略任務，需要從全域高度準確把握和積極推進。只有立足自身，把國內大循環暢通起來，才能任由國際風雲變幻，始終充滿朝氣生存和發展下去。