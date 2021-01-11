全球最大 陸統一碳排放權交易市場有望於年中正式啟動

上海環境能源交易所董事長賴曉明表示，大陸全國統一的碳排放權交易市場有望於今年年中正式啟動，大陸全國碳市場交易平台方案正在報批，上海環境能源交易所作為具體的承建方，開展相關的交易機制研究和交易系統建設。

證券時報11日報導，未來大陸全國碳市場的交易平台將由獨立的交易機構來營運，這個機構將由大陸7個試點省市與江蘇、福建省共同聯建，目前機構設立方案還在報批中，尚未最終確定。

賴曉明指出，大陸全國碳排放權交易市場的交易機制等，主管部門也在研究，上海環境能源交易所也參與了相關課題和政策的研究，未來如何推進、實施和落地，還需要一個過程。例如，「碳排放交易管理辦法（試行）」中提到了個人投資者，但預計啟動初期還是以大陸控排企業和機構投資者為主。

他說，按照大陸試點區域約5%的配額進入平台交易，希望大陸全國碳市場啟動後能盡快達到2億噸以上的交易規模，如果未來能在品種和機制上有所突破，那麼流動性有望進一步提高，交易規模還有很大提升空間。

賴曉明更指出，按照大陸的建設規畫，今年將電力行業納入，大陸「十四五」期間，預計八大重點能耗產業都將納入到碳市場，屆時配額發放約可達到50億噸，將是全球最大的碳排放交易市場。

賴曉明還說，目前參與上海地區碳交易的機構投資者主要是碳資產管理公司和投資性公司，希望未來有更多金融機構參與碳交易市場，助力碳市場的健康發展。

他認為，大陸全國碳市場啟動後，中國大陸碳配額發放量全球第一，有可能成為全球最大的現貨交易市場，這對國際市場的影響非常大。儘管國際和國內兩個市場還是分割的，但中國大陸這麼一個大的市場，形成的價格對全球肯定是有影響的。

大陸生態環境部5日公布碳排放權交易管理辦法，大陸全國碳排放權交易市場的交易產品為碳排放配額，大陸生態環境部可以根據國家相關規定適時增加其他交易產品，該辦法自今年2月1日起施行。