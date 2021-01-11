快訊

認了放生辛龍 吳宗憲嘆「他還是走不出來」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

螞蟻將按中國監管要求 在金融控股下重組大量業務

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
據每日財經，螞蟻將按監管要求，在金融控股下重組餘額寶及網商銀行。（股城網資料照）
據每日財經，螞蟻將按監管要求，在金融控股下重組餘額寶及網商銀行。（股城網資料照）

螞蟻集團據報正計劃重組其龐大的消費信貸業務，日本媒體引述知情人士透露，該集團將按照中國監管層的要求，在金融控股公司架構下重組大量業務，以增加透明度。

每日財經報導指出，阿里巴巴將把共同基金和保險銷售，以及貸款中介業務遷至這家控股公司，以螞蟻作為母公司。業務重組或包括餘額寶貨幣市場基金的運營方天弘基金，以及向中小企提供網上貸款的網商銀行。

消息稱，中國政府已要求所有需要金融牌照的業務歸入控股公司之下，惟暫仍不清楚支付寶是否納入其中。

每日財經引述消息指出，螞蟻集團將按照中國監管層的要求，在金融控股公司的傘形架構下重組大量業務，以增強透明度。

較早前彭博社亦報導，螞蟻計劃對消費信貸業務進行重組，以便公司可在新的監管規定之下繼續在全大陸開展貸款業務，否則其盈利能力最強的業務就將面臨極大的限制。

螞蟻金服

延伸閱讀

大到需要被打倒？WSJ：北京打算縮小馬雲事業帝國

阿里峰迴路轉 螞蟻絕處逢生

人行四批螞蟻 提五大整改

阿里遭反壟斷開鍘 分析稱：螞蟻恐被「收歸國有」

相關新聞

欲打造「中國風」汽車 傳特斯拉正物色大陸設計總監

據三名知情消息人士表示，特斯拉正在大陸招募設計總監，這是該公司在上海或北京開設「全功能」工作室、設計專門為大陸消費者量身...

賈躍亭電動車品牌法拉第擬在美上市 估值30億美元

由樂視前董事長賈躍亭所創辦的電動車品牌法拉第（Faraday Future）正與一家名為Property Solutio...

中國菸草業年薪人民幣18萬 網友：再羨慕也進不去

財政部日前發布了中國菸草總公司工資狀況，2019年職工平均人數51.6萬人，平均年薪高達18.67萬元（人民幣，下同，約...

陸國台辦：將採取有力措施反制任何「台美勾連行徑」

美國國務卿龐培歐日前稱取消美台交往限制，政府對此也表示感謝。大陸國台辦11日對此批評，「堅決反對美國和台灣進行官方往來，...

全球最大 陸統一碳排放權交易市場有望於年中正式啟動

上海環境能源交易所董事長賴曉明表示，大陸全國統一的碳排放權交易市場有望於今年年中正式啟動，大陸全國碳市場交易平台方案正在...

台資昆山緯創鼓勵員工春節留守 全勤發1.3萬禮包

儘管距離2021年春節還有1個月時間，不過大陸多地出現新增病例，已有包括北京、天津、上海等24個省份倡議就地過節，台資昆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。