螞蟻將按中國監管要求 在金融控股下重組大量業務

螞蟻集團據報正計劃重組其龐大的消費信貸業務，日本媒體引述知情人士透露，該集團將按照中國監管層的要求，在金融控股公司架構下重組大量業務，以增加透明度。

每日財經報導指出，阿里巴巴將把共同基金和保險銷售，以及貸款中介業務遷至這家控股公司，以螞蟻作為母公司。業務重組或包括餘額寶貨幣市場基金的運營方天弘基金，以及向中小企提供網上貸款的網商銀行。

消息稱，中國政府已要求所有需要金融牌照的業務歸入控股公司之下，惟暫仍不清楚支付寶是否納入其中。

每日財經引述消息指出，螞蟻集團將按照中國監管層的要求，在金融控股公司的傘形架構下重組大量業務，以增強透明度。

較早前彭博社亦報導，螞蟻計劃對消費信貸業務進行重組，以便公司可在新的監管規定之下繼續在全大陸開展貸款業務，否則其盈利能力最強的業務就將面臨極大的限制。