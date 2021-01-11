欲打造「中國風」汽車 傳特斯拉正物色大陸設計總監

據三名知情消息人士表示，特斯拉正在大陸招募設計總監，這是該公司在上海或北京開設「全功能」工作室、設計專門為大陸消費者量身訂做電動汽車所做出的努力。

路透報導，上述消息人士指出，特斯拉人力資源經理以及幾家獵頭過去4個月一直在該行業尋找合適的人選。他們補充，特斯拉在尋找具有20年或以上工作經驗的「雙重文化」人選，既了解大陸消費者口味，還可以彌補中美之間的差異。

消息人士還說，特斯拉全球總設計師Franz von Holzhausen面試了幾位候選人，但尚不清楚該公司和獵頭接洽了多少潛在候選人。

特斯拉的設計室計畫尚未完全制定好，消息人士認為，特斯拉可能會等美國新政府上台後美中緊張關係出現更多確定性後再做最後決定。

特斯拉此次行動與創辦人兼CEO馬斯克（Elon Musk）去年初的表態相符。他在上海的一次媒體活動上說：「我們認為，打造一個中國設計和工程中心，真正在中國設計一款面向全球消費者的原創車型是超級酷的，我認為，這將是非常令人興奮的。」

兩名消息人士說，特斯拉的大陸工作室可能也會負責執行對大陸消費者品味的研究，並致力於預計將在特斯拉上海廠組裝生產的車子，為了確保特定零組件符合工程師的規格，上海廠的設計是經過微調的。

一名消息人士說，他們希望讓車子的設計在很大程度上能夠更傾向大陸，他們在當地已經做了很多，成立了一個主要生產地點，而且也已賣出很多電動汽車，但特斯拉似乎打算在那裡紮根，該名人士表示，這個努力可能讓特斯拉中國更具獨立性。

兩名消息人士認為，一種可能的「中國專屬」車款是低成本車型，比如馬斯克在去年9月電池日大會曾經提到過的2萬5000美元電動車。根據兩名消息人士與業界專家，這樣的價格可能是緊湊型車款，比特斯拉Model 3更小。