快訊

學測國文／選擇題僅3成來自課本 掌握這2大題型拿高分

總統府宣布 蔡英文14日接見美駐聯合國大使並共進午宴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賈躍亭電動車品牌法拉第擬在美上市 估值30億美元

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
賈躍亭（左）的新創汽車公司法拉弟，其首款定位高端市場的電動車產品為FF 91。（上海東方網）
賈躍亭（左）的新創汽車公司法拉弟，其首款定位高端市場的電動車產品為FF 91。（上海東方網）

由樂視前董事長賈躍亭所創辦的電動車品牌法拉第（Faraday Future）正與一家名為Property Solutions Acquisition Corp的公司進行併購談判，後者被認為是一家「空白支票」公司，並沒有實際業務，這一類型的公司通過併購非上市公司來實現注入業務和價值增值的目的。法拉第將藉這種借殻方式在美上市，市場估值為卅億美元。

據《一線》報導，查看Property Solutions Acquisition Corp於2020年7月份向美國證券交易委員會所提交的上市申請文件獲悉，Property Solutions Acquisition Corp當時上市融資2.3億美元，截至1月8日收盤，該公司總市值為2.98億美元。

根據招股書顯示，該公司稱將尋求併購「任何能夠對房地產業務提供服務的行業和目標公司」，公司實際控制人Jordan Vogel是一名多年來從事住宅地產行業的管理和投資的企業家。

據悉，為了併購法拉第，該公司還計劃融資超過4億美元，謀求併購後公司市值達到30億美元，如果交易最終得以實現，法拉第將通過這一方式完成上市。

由賈躍亭所創辦的電動車新創公司自成立以來一直陷入困境，2019年，賈躍亭在美國申請破產保護，公司CEO一職轉由Carsten Breitfeld擔任。上週法拉第宣布任命Zvi Glasman擔任公司首席財務官。

儘管一度陷入經營困境，但法拉第一直對外宣稱，其首款定位高端市場的電動車產品FF 91將在融資順利完成後一年上市銷售。

通過反向併購實現上市的方式之前已經有數家電動車初創公司進行了嘗試並獲得了成功，包括Nikola、Fisker等，這兩家公司在上市後均不同程度地獲得了投資者的追捧。

賈躍亭 上市公司

延伸閱讀

鴻準擔綱輕量電動車要角 股價漲停鎖死逾2.2萬張排隊等

鴻準擔綱鴻海電動車布局要角 今開盤漲停

蔚來汽車揭曉旗艦電動車ET7 採用Qualcomm支援雙5G連網的車載系統

劉揚偉下令 啟動造殼計畫

相關新聞

港金發局：全球80%央行展開數位貨幣研發

數位貨幣趨勢不可擋，香港金融發展局11日報告稱，全球約80%的央行已展開數位貨幣的研發工作，將影響未來金融服務方式，央行...

欲打造「中國風」汽車 傳特斯拉正物色大陸設計總監

據三名知情消息人士表示，特斯拉正在大陸招募設計總監，這是該公司在上海或北京開設「全功能」工作室、設計專門為大陸消費者量身...

賈躍亭電動車品牌法拉第擬在美上市 估值30億美元

由樂視前董事長賈躍亭所創辦的電動車品牌法拉第（Faraday Future）正與一家名為Property Solutio...

專家：美指下行趨勢未改 人民幣續貶空間有限

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋11日指出，綜觀美國疫情，後續不論經濟封鎖擴大，抑或大規模財政刺激釋出，皆不利美元長...

傳駭客入侵、客戶個資洩漏 陸交通銀行否認

大陸網上傳出交通銀行遭駭客攻擊，大量資料被洩漏，以8.8 BTC（比特幣）販賣，約31萬美元。對此，交通銀行11日發布聲...

百度宣布建立智能汽車公司

百度宣布正式組建一家智能汽車公司，以整車製造商的身分進軍汽車行業。吉利控股集團將成為新公司的戰略合作夥伴。雙方將基於吉利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。