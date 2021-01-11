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傳駭客入侵、客戶個資洩漏 陸交通銀行否認

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸網上傳出交通銀行遭駭客攻擊，大量資訊被洩漏，以8.8 BTC（比特幣）販賣，約31萬美元。新華網
大陸網上傳出交通銀行遭駭客攻擊，大量資訊被洩漏，以8.8 BTC（比特幣）販賣，約31萬美元。新華網

大陸網上傳出交通銀行遭駭客攻擊，大量資料被洩漏，以8.8 BTC（比特幣）販賣，約31萬美元。對此，交通銀行11日發布聲明，經核查比對，確認與該行真實客戶個資不符。不存在駭客入侵，不存在客戶個資洩露。

澎湃新聞報導，交行聲明，已就相關違法行為向公安部門報案，依法追究損害該行商譽行為的法律責任。

交行表示，該行始終高度重視數據安全保護工作，通過部署多層次網路安全縱深防御措施，切實保障客戶信息安全。交行將積極配合相關部門嚴厲打擊偽造販賣公民信息、惡意造謠擾亂金融秩序的不法行為。

網路文章稱，駭客以8.8 BTC（比特幣）的總價售賣中國交通銀行約1679萬筆數據，據Coingecko數據顯示，比特幣價格為35,121.79美元，換算下來，駭客索取金額約31萬美元。

駭客 比特幣 個資

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