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港金發局：全球80%央行展開數位貨幣研發

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
香港金融發展局報告稱，全球約80%央行展開數位貨幣研發工作。圖為深圳數位人民幣紅包。（中新網）
香港金融發展局報告稱，全球約80%央行展開數位貨幣研發工作。圖為深圳數位人民幣紅包。（中新網）

數位貨幣趨勢不可擋，香港金融發展局11日報告稱，全球約80%的央行已展開數位貨幣的研發工作，將影響未來金融服務方式，央行數位貨幣將成為第三種央行貨幣。

路透報導，香港金融發展局發表「央行數位貨幣發展近況」報告稱，央行數位貨幣是金融科技發展中一個嶄新的概念，在各地市場漸受矚目。雖然央行數位貨幣一詞尚未有統一定義，但總體而言，現時央行貨幣包括實物現金及儲備，而央行數位貨幣將成為第三種央行貨幣。

目前處於研究階段或試點測試的央行數位貨幣形式多樣，主要從用戶、範疇、架構及技術四個方面區分。報告稱，新型冠狀病毒疫情爆發令有關央行數位貨幣的討論變得更熱烈，預期未來央行數位貨幣將需在設計上顧及無銀行帳戶用戶的使用，並且配備（非接觸式）技術界面，適合所有人使用。

報告指，發展央行數位貨幣成為全球大勢所趨。據國際結算銀行調查顯示，全球66家央行調查顯示，約80%央行正參與和央行數位貨幣的研發工作，其中半數央行同時進行批發型及通用型央行數位貨幣的工作。約40%央行的工作已從概念研究發展至測試或概念認證階段，還有10%央行展開試點。

大陸早於2014年投入央行數位貨幣研究，2019年正式立項DC/EP開發數位人民幣，即一種數位化的法定貨幣。2020年率先在蘇州在現實生活中試行數位人民幣後，同年在粵港澳大灣區、京津冀地區、長江三角洲地區以至華中及西部部分地區的合資格城市，推動數位人民幣的內部測試，又在雄安探討數位貨幣的跨境交易應用。

香港於2017年投入央行數位貨幣的研究工作，由金融管理局(HKMA)率領眾港幣發鈔銀行啟動LionRock項目，現已進入第二階段，探討在跨境貿易結算及資本市場交易方面的商業應用案例，支援區內其他央行數位貨幣。

數位人民幣 香港

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