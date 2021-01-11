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武漢車載移動CT赴河北支援 重症醫療隊待命出發

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
武漢車載移動CT赴疫情嚴重的河北省支援，重症醫療隊待命出發。（新浪微博照片）
武漢車載移動CT赴疫情嚴重的河北省支援，重症醫療隊待命出發。（新浪微博照片）

去年湖北新冠疫情爆發期間，大陸各省（含河北）均曾派出醫療人員支援湖北抗疫。河北石家莊近日出現多宗新冠肺炎本土確診病例，湖北武漢已派出醫療隊伍，支援河北。

據新華網APP，武漢大學中南醫院10日晚上派出一輛價值500萬元人民幣的整體車載移動CT（電腦掃描）赴河北，武漢大學人民醫院（湖北省人民醫院）當晚也緊急組建起「湖北省援冀重症醫療隊」，時刻待命準備馳援。

武漢大學中南醫院的整體車載移動CT平時可用於醫院篩查新冠肺炎患者，也可用於正常人體檢，平均一天可體檢篩查200至300人次。中南醫院醫學影像科技師葉乃力表示，移動CT可以在獨立場地設置，且能夠按照要求達到有效隔離和有效防護，從而獲得目標人群CT早期影像診斷。

截至目前， 武漢中南醫院共派出一名醫學影像科技師和兩名隨車司機共三人支援河北。中南醫院還動員了20餘名感染科、檢驗科等相關科室醫護人員作為後備力量，將視河北疫情發展情況隨時待命支援河北。

至於武漢大學人民醫院（湖北省人民醫院）的「湖北省援冀重症醫療隊」共有22人，包括7名醫生以及14名護士。所有人員均在去年武漢抗疫期間曾於重症病區或方艙醫院工作過。

此外，北京天壇醫院援冀核酸檢測醫療隊9日已出發支援河北邢台南宮，20名醫療隊員攜帶5套檢測設備和儀器、5萬份核酸檢測試劑、30天使用防護物資以支援當地的檢測工作。

武漢 新冠肺炎 疫情

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