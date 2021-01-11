百度宣布建立智能汽車公司

百度宣布正式組建一家智能汽車公司，以整車製造商的身分進軍汽車行業。吉利控股集團將成為新公司的戰略合作夥伴。雙方將基於吉利最新研發的浩瀚SEA智能進化體驗架構，在智能汽車製造相關領域展開緊密合作，共同打造下一代智能汽車。百度汽車公司獨立於母公司體系，保持自主運營。

據星島網，新組建的百度汽車公司將面向乘用車市場，讓用戶購買到更極致的智能電動汽車。百度汽車公司將著眼於智能汽車的設計研發、生產製造、銷售服務全產業鏈，傳承百度強大的人工智能、互聯網科技基因，利用Apollo領先的自動駕駛能力，發揮在汽車智能化領域長達8年的經驗優勢，重塑智能汽車產品形態，成為智能出行時代的變革者。

吉利汽車周一（11日）早上公告：若干新聞報道指吉利控股將與百度公司合作生產智能電動車。公司澄清並申明，本公司並非該建議交易之訂約方，且就該建議交易而言並無與吉利控股合作或向吉利控股提供融資。

新組建的百度智能汽車公司將側重小客車市場，以旗下現有的人工智能、Apollo自動駕駛、小度車載、百度地圖等核心技術全面賦能汽車公司，支持其快速成長。

百度汽車公司著眼於智能汽車的設計研發、生產製造、銷售服務全產業鏈，基於百度人工智能、網路科技基因，利用Apollo領先的自動駕駛能力，發揮在汽車智能化領域長達8年的經驗優勢，重塑智能汽車產品形態，成為智能出行時代的變革者。

與此同時，吉利方面也宣布，浙江吉利控股集團宣布與百度組建智能電動汽車公司，成為百度電動汽車公司的戰略合作夥伴。

如何看待百度下場造車？網易新聞報導，押寶AI智能的百度已經沒有退路，百度雖然在公司管理層面存在著一定的問題，但是獨立於母公司運營的百度汽車公司或許是新的試驗，由於吉利的戰略入股，對於雙方都將是一次的新的嘗試，吉利在自動駕駛領域率領著沃爾沃、領克和Luminar開創了線路一，而引入百度則是嘗試線路二。據悉，新的汽車公司將由百度主導運營，而吉利負責註資和部分技術。