快訊

台積電南科設廠後，下一輪「台南盛世」還需要什麼？

新北消防四大隊派女消防員街頭「求找乾爹」 負評如潮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百度宣布建立智能汽車公司

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸網路最大搜尋引擎百度宣布將建立自己的智慧型汽車公司。（騰訊新聞網）
大陸網路最大搜尋引擎百度宣布將建立自己的智慧型汽車公司。（騰訊新聞網）

百度宣布正式組建一家智能汽車公司，以整車製造商的身分進軍汽車行業。吉利控股集團將成為新公司的戰略合作夥伴。雙方將基於吉利最新研發的浩瀚SEA智能進化體驗架構，在智能汽車製造相關領域展開緊密合作，共同打造下一代智能汽車。百度汽車公司獨立於母公司體系，保持自主運營。

據星島網，新組建的百度汽車公司將面向乘用車市場，讓用戶購買到更極致的智能電動汽車。百度汽車公司將著眼於智能汽車的設計研發、生產製造、銷售服務全產業鏈，傳承百度強大的人工智能、互聯網科技基因，利用Apollo領先的自動駕駛能力，發揮在汽車智能化領域長達8年的經驗優勢，重塑智能汽車產品形態，成為智能出行時代的變革者。

吉利汽車周一（11日）早上公告：若干新聞報道指吉利控股將與百度公司合作生產智能電動車。公司澄清並申明，本公司並非該建議交易之訂約方，且就該建議交易而言並無與吉利控股合作或向吉利控股提供融資。

新組建的百度智能汽車公司將側重小客車市場，以旗下現有的人工智能、Apollo自動駕駛、小度車載、百度地圖等核心技術全面賦能汽車公司，支持其快速成長。

百度汽車公司著眼於智能汽車的設計研發、生產製造、銷售服務全產業鏈，基於百度人工智能、網路科技基因，利用Apollo領先的自動駕駛能力，發揮在汽車智能化領域長達8年的經驗優勢，重塑智能汽車產品形態，成為智能出行時代的變革者。

與此同時，吉利方面也宣布，浙江吉利控股集團宣布與百度組建智能電動汽車公司，成為百度電動汽車公司的戰略合作夥伴。

如何看待百度下場造車？網易新聞報導，押寶AI智能的百度已經沒有退路，百度雖然在公司管理層面存在著一定的問題，但是獨立於母公司運營的百度汽車公司或許是新的試驗，由於吉利的戰略入股，對於雙方都將是一次的新的嘗試，吉利在自動駕駛領域率領著沃爾沃、領克和Luminar開創了線路一，而引入百度則是嘗試線路二。據悉，新的汽車公司將由百度主導運營，而吉利負責註資和部分技術。

百度 電動汽車

延伸閱讀

暗貶特斯拉？Waymo：語言要精確 不再用Self-driving這字

百度擬推智慧電動車 吉利負責生產

敬鵬、同欣電 認購火

智能車基金 強力吸金

相關新聞

百度宣布建立智能汽車公司

百度宣布正式組建一家智能汽車公司，以整車製造商的身分進軍汽車行業。吉利控股集團將成為新公司的戰略合作夥伴。雙方將基於吉利...

大陸傳三月兩會後全面推行股票註冊制

大陸媒體引述消息人士報導稱，基於條件逐步具備，今年三月大陸全國人大政協兩會召開後，可望全面推行股票註冊制。

【經濟彭博周報】陸版「矽谷」深圳房價越來越高 他們嘆難有個家

在8月艷陽天，胡金金（音譯）為了買下一間兩房、離深圳市中心兩小時的公寓，在一個預售屋展示中心外足足站了五小時……

大陸去年12月CPI升0.2% 全年2.5%

中國大陸去年12月重回通脹。中國大陸國家統計局公布，2020年12月居民消費價格指數(CPI)按年升0.2%，高於市場預...

北京瞭望／金融大震撼…查內鬼殺無赦

中國經濟界近期熱話，是中國華融董事長賴小民判處死刑。中國華融是中國資產規模最大的金融資產管理公司，賴小民是目前家中搜出現...

陸今年GDP成長 有機會衝10％

大陸國家信息中心經濟預測部主任、首席經濟師祝寶良表示，很多機構都預測2021年大陸國內生產毛額（GDP）年增率會超8%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。