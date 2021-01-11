大陸傳三月兩會後全面推行股票註冊制

大陸媒體引述消息人士報導稱，基於條件逐步具備，今年三月大陸全國人大政協兩會召開後，可望全面推行股票註冊制。

國際金融時報報導指出，註冊制會取消對發行價格、節奏、規模的行政管制；取消發審委，建立由交易所審核發行上市，向證監會註冊生效的發行上市審核制；取消分板塊設置的發行條件，實行差異化的上市條件，增強市場包容性和覆蓋面。制度亦會強化以訊息披露為中心的審核理念；強化發行人的誠信責任和中介機構的把關責任；強化事後監管，切實保護投資者的合法權益。

大陸國務院去年底提出要全面推行新股註冊制等，將是繼上海科創板及創業板後，大陸主板及中小板推行的制度改革。

關於實施全面註冊制的意義，上海市投資促進服務中心(上海市中小企業上市促進中心)副主任顧月明表示，註冊制增量改革將促進存量改革，即科創板註冊制改革將促進主板、中小板等A股市場全面改革；同時，運用金融手段及力量，支持實體經濟發展，為風險投資基金等開闢更好的退出渠道；資本市場將更好地支持創新體系，促進結構性改革。

2020年10月，國務院提出「全面推行、分步實施證券發行註冊制」。 2021年，註冊制有望在A股全面推行，大陸新股市場將會進一步擴容，將促進更多新股在科創板和創業板上市，並將延伸至主板和中小企業板。

普華永道中國市場主管合夥人梁偉堅表示：「2021年A股IPO將會繼續保持良好發展勢頭，IPO融資額或將再創近10年新高，預計A股多層級資本市場IPO企業數量將達430-490家，融資規模為4500億-4800億元。」