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大陸去年12月CPI升0.2% 全年2.5%

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸去年12月通脹0.2％，高於市場預期。全年升2.5%。(路透資料照片)
中國大陸去年12月通脹0.2％，高於市場預期。全年升2.5%。(路透資料照片)

中國大陸去年12月重回通脹。中國大陸國家統計局公布，2020年12月居民消費價格指數(CPI)按年升0.2%，高於市場預期；工業生產者出廠價格(PPI)按年下跌0.4%，好於預期。

大陸國家統計局數據顯示，2020年全年，CPI按年升2.5%；PPI按年下降1.8%。

12月，CPI按年升0.2%，其中食品價格升1.2%，非食品價格持平。按月比升0.7%，其中，食品價格升2.8%，非食品價格升0.1%。

12月份，食品中，鮮菜價格上漲6.5%，影響CPI升約0.17個百分點；鮮果價格升6.5%，影響CPI升約0.11個百分點；畜肉類價格升0.6%，影響CPI升約0.04個百分點，其中豬肉價格下降1.3%，影響CPI下降約0.06個百分點。

12月，PPI按年下跌0.4%，跌幅較11月收窄1.1個百分點，好過市場預期。

CPI

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