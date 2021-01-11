中國輕紡城 試行「市場採購貿易」

據「中國輕紡城」市場採購貿易管理服務中心9日消息，截至8日，位於浙江省紹興市柯橋區的「中國輕紡城」，通過市場採購貿易方式已通關232櫃貨物，貨值1971.34萬美元（折合人民幣約1.28億元）。

中新社報導，市場採購貿易指的是，符合條件的經營者，在經商務主管部門認定的市場集聚區內採購的、單票報關商品貨值15萬美元以下、在海關指定口岸辦理出口商品通關手續的貿易方式，是除一般貿易、跨境電商之外的又一外貿新業態。

「中國輕紡城」市場擁有經營戶3萬餘戶，經營品種5萬餘種，產品銷往全球192個國家和地區，也是亞洲最大布匹集散中心。2020年，「中國輕紡城」市場群交易同比增長8.15%，網上市場交易同比增長15.28%。

為加快培育貿易新模式，2020年12月25日，「中國輕紡城」市場採購貿易方式試點正式放量運行，目前已備案受理市場採購貿易經營者42家。

市場採購貿易方式具有「單小、貨雜、品種多」等特點，尤其為自身不具備外貿能力、出口規模小的紡織企業開闢新的出口渠道。「中國輕紡城」市場採購貿易管理服務中心負責人倪燕能表示，這種出口方式的優勢還在於，准入門檻低、增值稅免徵不退、通關手續簡化、閉環監管、政策優惠等。

從「准入門檻低」看，只要各類外貿經營主體向商務部門辦理了市場採購貿易經營者備案名錄登記，並在紹興海關辦理進出口收發貨人備案，均可開展市場採購貿易。此外，市場採購貿易方式採取閉環監管，全流程在網上信息平台操作完成，實現風險可控、源頭可溯、責任可究。