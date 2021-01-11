陸十四五期間 上海聚焦「3+6」產業體系

上海市經濟和信息化委員會副主任張英表示，「十四五期間，上海將進一步聚焦「3+6」新興產業體系（3指的是：集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業；6指的是：電子信息、汽車、高端裝備、先進材料、生命健康、時尚消費品六大重點產業），推動重點產業發展。

中新社報導，伴隨數字新經濟的蓬勃發展，上海計畫拿出更多資源來打造產業發展新載體。2020年4月，在抗擊疫情、促進復工復產期間，上海提出建設在線新經濟發展高地，掀起發展熱潮。拼多多、叮咚買菜等一批企業迅速成長，並在部分領域實現了中國大陸領先。

上海作為超大型城市，應用場景豐富，在線辦公、在線研發、在線製造等在線新經濟蓬勃發展；希望企業進一步創新思維，對標國際一流標竿企業，著力打造跨行業、跨領域、跨區域的產業互聯網大平台，助力全面推進城市數字化轉型。

為了解決上海在線新經濟品牌集中度比較低、協同效應比較弱等痛點，2021年伊始，上海又揭牌了「張江在線」和「長陽秀帶」兩個在線新經濟生態園。這兩個生態園未來3年計畫形成超150萬平方米的新產業載體，集聚15萬名從業人員。

2020年以來，上海以「特斯拉項目模式」為樣板，遴選兩批產業能級高、產業鏈帶動性強的百億級項目共19個，總斥資超過2000億元人民幣，予以推進。