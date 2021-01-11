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大陸首個海底數據艙 珠海揭幕

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
1月10日，由北京海蘭信數據科技股份有限公司聯合中國船舶集團廣船國際有限公司打造的中國大陸首個海底數據艙在珠海高欄港揭幕。（中新社）
1月10日，由北京海蘭信數據科技股份有限公司聯合中國船舶集團廣船國際有限公司打造的中國大陸首個海底數據艙在珠海高欄港揭幕。（中新社）

北京海蘭信數據科技股份有限公司聯合中國船舶集團廣船國際有限公司打造的中國大陸首個海底數據艙，1月10日在珠海高欄港揭幕，標誌著中國大陸大數據中心走進海洋時代。

中新社報導，海底數據中心項目（Project UDC）是將服務器等互聯網設施安裝在帶有先進冷卻功能的海底密閉的壓力容器中，用海底複合纜供電、並將數據回傳至互聯網；海底數據中心（UDC）通過與海水進行熱交換，利用巨量流動海水對互聯網設施進行散熱，有效節約了能源、資源。

據海蘭信副總裁徐坦表示，海底數據中心（UDC）對岸上土地占用極少，沒有冷卻塔，無需淡水消耗，既可以包容海洋牧場、漁業網箱等生態類活動，又可與海上風電、海上石油平台等工業類活動互相服務。將數據中心部署在沿海城市的附近水域可以極大地縮短數據與用戶的距離，不僅無需占用陸上資源，還能節約能源消耗，是完全綠色可持續發展的大數據中心解決方案。

大數據中心是新基建的重點內容之一，目前的大數據中心主要建設在陸地，年經濟體量超過3000億元人民幣。但大數據中心建設在陸地上需占用大量土地，冷卻時需消耗大量電能和冷卻水資源。由於中國大陸沿海發達省市數據中心增長迅猛，導致類似資源矛盾尤為突出。為此，推動科技創新，加強海洋空間利用，將沿海省市的數據中心布放到近海海域是一種最為科學有效的解決方案。據測算，海底數據中心的故障率是陸地的1/8。

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