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2020大陸公募基金 突破18兆人民幣

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「2020中國基金白皮書」10日在2021年「中國首席經濟學家論壇」年會上發布。報告指出，2020年中國大陸公募基金規模增加速度較上一年有所上升，增加速度達到23.94%。截至9月30日，全市場公募基金規模總計達18.17兆元（人民幣，下同）。

中新社報導，報告稱，中國大陸公募基金市場方面，混合型、債券型、股票型基金數量占比居前三。截至2020年度末，大陸全國公募市場共有7196檔基金處於存續狀態，混合型、債券型和股票型基金數量占比分居前三，分別為42.8%，32.9%和17.36%。

報告指出，2020年中國大陸公募基金規模增速較上一年有所上升，增速達到23.94%。

截至9月30日，全市場公募基金規模總計達18.17兆元，其中，貨幣基金總規模依然是最大的達7.6兆元，占全部基金規模比率達40.06%。

私募基金方面，報告顯示，證券私募基金發行量激增。截至2020年10月30日，中國大陸證券類私募基金累計產品數量大約為22.26萬檔，2020年累計增量為2.6萬檔。

據瞭解，「2020中國基金白皮書」是中國首席基金投資論壇與中國首席經濟學家論壇研究院的合作成果，由專業的投資機構和專家共同參與完成，是從投資者角度對中國大陸基金行業的專業總結。

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