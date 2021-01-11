台商開寶島夜市 24小時不打烊

海南粉、珍珠奶茶、台灣蚵仔煎、台灣泡菜臭豆腐、炭燒蠔、泰式木瓜沙拉、章魚小丸子……，海南台商許正章夫婦設計和投資的寶島夜市集，去年7月正式在海口開業。這個24小時不打烊的夜市，占地面積近4000平方米，薈萃眾多台灣知名小吃和東南亞特色美食，還有大陸美食，讓食客大飽口福。

「我是來自台灣的上門女婿」，許正章喜歡如此介紹自己。1992年，在上海從事建材貿易的詹夏莉，認識了台灣籍設計師許正章；幾年的工作接觸中，兩人漸漸擦出愛的火花。「我喜歡她的爭氣、上進。」

許正章笑著回憶當初；而詹夏莉則說，最欣賞許正章溫文爾雅和博學。2004年，兩人正式步入婚姻殿堂。

2013年下半年，詹夏莉的母親身患重病，詹夏莉提出舉家遷回海口照顧老人。對許正章來說，這是一個艱難的決定，意味著放棄在上海經營了20多年的事業，但很快他便接受了妻子的提議。他說：「錢可以再賺，但媽媽就一個。」

回鄉意味著事業從零開始。2014年，詹夏莉創立海南唯愛實業有限公司和海南台莉早餐服務有限公司，打造「愛情烘焙」和「愛情廚房」兩個品牌，致力於生產健康無添加的西點、伴手禮，同時推出海南獨家移動便民餐車。而許正章在海南也迎來了事業的轉捩點，借助近年海口大力發展夜間經濟的「東風」，許正章以經驗和專業優勢，參與設計、改造金盤夜市、瓊台福地美食街、海大南門夜市等8個夜市，將台灣夜市的先進建設理念融入到海口夜市改造，獲得廣泛好評。

二次創業的過程不乏艱辛，但夫婦倆互相扶持，患難與共，事業越做越有起色。夫婦倆表示，留在海南的這幾年，切切實實感受到了海南可喜的變化，也漸漸產生了「被需要」感。他們說：「心中充滿愛，陽光就向你走來，這是一場因愛興起的事業。希望我們所做的點點滴滴，能給人們帶來幫助，傳遞友愛。」